FZ: Das Experiment als Chance Kommentar der „Fuldaer Zeitung" zum Ausgabe der Bayern-Wahl (14. Oktober 2018)

So also reagiert der Wähler, wenn er das Gefühl hat,

von den Volksparteien – also ausgerechnet den Parteien, die sich

rühmen, die Interessen breiter Schichten der Bevölkerung zu vertreten

– nur noch als dummes Stimmvieh betrachtet zu werden. Was in den

vergangenen Monaten auf den Bühnen in Berlin, Bayern und dazwischen

aufgeführt wurde, schlägt sich in einem Ergebnis nieder, bei dem man

kaum glauben mag, dass ein Verlierer, die CSU, noch von einem „klaren

Regierungsauftrag“ spricht. Dass die „Volksparteien“ nicht einmal

mehr eine große Koalition bilden können, zeigt, wie weit sich CSU und

SPD inzwischen von der Bevölkerung entfernt haben. Bei 72 Prozent

Wahlbeteiligung repräsentieren beide mit ihren gemeinsamen 46 Prozent

nur noch ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung.

Augenscheinlich ist das unaufhörliche Gezeter in der

Bundesregierung der Killer, der die CSU in ihr schlimmstes Ergebnis

seit 1950 und die SPD in die Bedeutungslosigkeit geführt hat. Der

Zoff um Seehofers Asylpaket, die „Beförderung“ des nicht mehr

tragbaren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, das Hickhack um

Diesel-Fahrverbote – Gründe gibt es viele. Doch es greift zu kurz,

allein auf Pleiten und Pannen zu schauen. Nach 13 ermüdenden

Merkel-Jahren, ewigem Kuhhandel und Stillstand auf wichtigen Feldern

traut der Wähler den einstmals großen Parteien und ihren prominenten

Vertretern den großen Wurf nicht mehr zu. Merkel, Seehofer, Söder,

Nahles – wo bitte wird eine personelle Erneuerung vorbereitet, die

dringend notwendig wäre?

Der sich abwendende Bürger wählt zunehmend den Denkzettel, stärkt

(von der Linkspartei abgesehen) die Ränder und sieht im Experiment

offenbar die einzige Chance, auch mal unkonventionelle, mutige und

fortschrittliche Positionen in die Politik einzubringen. Darauf

könnte auch das schwache Ergebnis der FDP hindeuten, der mit ihrem

Nein zu Jamaika auf Bundesebene das Image der Verdrücker-Partei

anhaftet. Hingegen überrascht das Ergebnis der zur zweitstärksten

Kraft aufgestiegenen Grünen noch mehr, wenn man die acht großen

bayerischen Städte mit über 100 000 Einwohnern betrachtet. Hier

ist die Ökopartei mit 30 Prozent vor der CSU stärkste Partei

geworden. Verwunderlich, wenn man weiß, dass die Grünen sich im

Wahlkampf betont heimatverbunden gaben – und damit offenbar der CSU

Stimmen abjagten.

Nun wäre es also an der Zeit, auch in Bayern das Experiment mit

den Gewinnern zu wagen. Doch den Wahlverlierern dürfte dazu der Mut

fehlen. Söder hat bereits gestern Abend angekündigt, auf ein

bürgerliches Bündnis zu setzen – und bürgerlich sind für ihn die

Grünen eben nicht. Mit den Freien Wählern wird er leichteres Spiel

haben, die verlorenen CSU-Wähler allerdings wird er mit einem „Weiter

so“ nicht zurückholen. Um zu zeigen, dass das Wählervotum ernst

genommen wird, müssen zwingend auch personelle Konsequenzen in der

CSU folgen.

Für die Regierenden in Berlin ist das Ergebnis mehr als ein

weiterer Warnschuss. Die Kraft, Lösungen für die großen Probleme des

Landes zu finden, ist den Handelnden kaum noch zuzutrauen. Also

bleibt nur die Frage, ob sich die „große“ Koalition aus Gründen des

Machterhalts weiter durchwurstelt – oder ob das Trauerspiel vorzeitig

sein Ende findet. Ein weiteres Beben bei der Hessen-Wahl in zwei

Wochen, bei der Volker Bouffier darum kämpfen muss, die

30-Prozent-Marke zu überspringen, könnte die Kanzlerin und ihre

Koalition kaum kalt lassen. / Bernd Loskant

