Mittelbayerische Zeitung: Bayern investiert sehr klug Teure Wahlversprechen und kostspielige Zukunftsinvestitionen pumpen den bayerischen Nachtragshaushalt auf Rekordniveau. Von Christine Schröpf

Die einzig entscheidende Messlatte für einen guten Haushalt

ist, ob das Geld der Steuerzahler sinnvoll verwendet wird. Die Bayern-Koalition

hat diesbezüglich nichts groß zu befürchten, auch wenn der Oberste Rechnungshof

dem Ziel des schuldenfreien Bayerns bis 2030 nachtrauert und die Opposition sich

an der einen Stelle gern etwas mehr Ideen, an der anderen Stelle etwas weniger

Freigiebigkeit gewünscht hätte. Was zählt ist, dass das Geld – abgesehen von ein

paar Zweifelsfällen wie dem regen Briefverkehr in Richtung Bürger aus der

Staatskanzlei – grundsätzlich in eine vernünftige Richtung fließt. Das ist

zweifellos der Fall. Und all das andere ist nun wirklich auch kein echtes

Problem. Es ist gut, dass bis zum Ende der Legislatur zwei Milliarden Euro für

die neue Hightech-Offensive auf den Tisch gepackt werden. Die wirtschaftliche

Entwicklung Bayerns hängt davon ab. Auch im sozialen Bereich – Stichwort:

Krippengeld, Zuschuss zu Kita-Gebühren, Pflegegeld oder Familiengeld – ist jeder

Euro richtig investiert. Die Kombination aus Zukunftsinvestitionen und kräftigen

sozialen Akzenten stärkt das Land. Es ist amüsanterweise eine Kombi, für die auf

Bundesebene gerade das neue SPD-Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken

kämpft, wenn auch weit radikaler, mit Bereitschaft zu hohen neuen Schulden und

dem Verweis auf einen Investitionsstau von rund 500 Milliarden Euro. Das alles

natürlich unter Widerstand der CSU, was kein kompletter Widerspruch ist. Der

bayerische Weg zeichnet sich durch weit größeres Augenmaß beim Finanzvolumen

aus. Der Freistaat hat auch den Vorteil, dass er sich dank sprudelnder

Steuereinnahmen vieles Wünschenswerte problemlos leisten kann. Noch jedenfalls.

Denn auch unter weiß-blauem Himmel werden die finanziellen Spielräume künftig

wohl deutlich enger. Finanzminister Albert Füracker hat das einkalkuliert. Es

ist der Grund, warum die Schuldentilgung auch schon 2019 auf ein Minimum

zurückgefahren wird. Im Doppelhaushalt 2019/2020 summiert sich damit das

vorsorgliche Finanzpolster auf 900 Millionen Euro. Das Geld für die

Hightech-Offensive wird also bis zum Ende der Legislatur nicht knapp werden.

Fraglich bleibt eher, ob auf viele Jahre hinaus die neu eingeführten

Sozialleistungen bezahlbar sind. Die nahezu kostenlose Kinderbetreuung summiert

sich in regulären Doppeletats auf gut 870 Millionen Euro, das Pflegegeld auf 750

Millionen Euro, das Familiengeld auf 1,5 Milliarden Euro. Das Begleitgesetz zum

Bienen-Volksbegehren nimmt sich mit Fördermittel über 72 Millionen Euro pro Jahr

da vergleichsweise wie “Peanuts” aus, es läppert sich in zehn Jahren aber auch

auf weit über eine halbe Milliarde zusammen. Die Bayern-Koalitionäre wollen

damit Einschnitte abmildern, die Landwirte treffen. Hinzu kommt der

Hintergedanke, dass Ärger der Bauern angesichts des Batzens Geld rasch

verraucht. In diesem Punkt geht die Rechnung aber vorerst nicht auf – ein

Beweis, dass sich mit Geld allein nicht alles richten lässt. Der konservative

Teil der Landwirte nimmt Regierungschef Markus Söder bis heute krumm, dass er

gegenüber den Machern des Volksbegehrens so rasch eingeknickt ist. Die

widerspenstigen Landwirte fallen damit aber aus dem Rahmen. Der Großteil der

Bürger genießt, dass via Investitionen oder Sozialleistungen ein Teil der

Steuergelder wieder in der eigenen Tasche landet. Der Zufriedenheitsgrad mit der

bayerischen Staatsregierung und mit Söder ist in aktuellen Umfragen auch deshalb

so hoch. Er erreicht Werte, von denen die GroKo im Bund nur träumen kann. Für

die Opposition in Bayern werden die Spielräume durch die geschickte Politik der

Bayern-Koalition jedenfalls ziemlich eng. Die eine oder andere Idee hätte man

wohl selbst gerne als Erster gehabt. Nun bleibt oft nur übrig, an Details

herumzukritteln.

