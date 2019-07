Mittelbayerische Zeitung: Beschützer der gefühlten Sicherheit / öder feiert das einjährige Bestehen seiner Grenztruppe. Deren Erfolgszahlen trügen, dennoch kann sie viel zu Bayerns Sicherheit beitragen. Von Katia Meyer-Tien

Wenn ein Politiker mit einem Versprechen in den

Wahlkampf zieht und dieses Versprechen nach der Wahl dann einlöst,

dann muss er die Umsetzung dieses Versprechens ein Jahr danach wohl

zwangsläufig als Erfolg bewerten. So war es keine große Überraschung,

dass Ministerpräsident Markus Söder am vergangenen Freitag behauptet

hat, die Bayerische Grenzpolizei – nun ein Jahr im Dienst – habe

Bayern sicherer gemacht. Dies allein an der Zahl der entdeckten

Gesetzesverstöße festzumachen ist allerdings gewagt. Denn die ist mit

26 000 zwar beeindruckend, führt aber ein wenig in die Irre, denn es

geht hier keinesfalls um 26 000 illegal einzureisen versuchende

Flüchtlinge oder gar Terroristen. Ein großer Teil der 26 000

aufgedeckten Straftaten waren Verkehrsdelikte (4836), Verstöße gegen

das Betäubungsmittelgesetz (3 69) und Urkundendelikte wie

beispielsweise gefälschte Ausweise (2 008). Auch 13 201 zur Fahndung

ausgeschriebene Personen haben die Beamten der Grenzpolizei gefasst.

Das alles sind beachtliche Erfolge, sie allein der Einführung der

Grenzpolizei zuzuschreiben wäre aber falsch. Denn neben den

Kontrollen an den Grenzübergängen, mit denen die Grenzpolizei die

Bundespolizei auf deren Anfrage (und nur dann) unterstützt, hat die

Grenzpolizei vor allem die Schleierfahndung übernommen, bei der

Verdächtige nicht nur an den Grenzübergängen, sondern auch weiter im

Inland kontrolliert werden. Die aber gab es auch vorher schon. Man

kann also davon ausgehen, dass ein großer Teil der Delikte auch ohne

die neue Grenzpolizei hätte entdeckt werden können. Die tatsächlichen

Konsequenzen der Einführung dieser bundesweit einzigartigen

Polizeitruppe sind eher woanders zu suchen. Die Postierung einer

großen Anzahl uniformierter Beamter im Grenzbereich ist in erster

Linie ein Zeichen: nach Außen hin, in Richtung einreisewilliger

Flüchtlinge, Schleuser, Schlepper und Schmuggler. Und in Richtung der

anderen EU-Staaten, denen damit mangelhafte Sicherung der

EU-Außengrenzen vorgeworfen wird, die eine zusätzliche Sicherung der

Binnengrenzen überhaupt erst notwendig mache. Auch wenn die aktuelle

Statistik nahelegt, dass die illegale Zuwanderung zumindest über die

jetzt zusätzlich kontrollierten Grenzübergänge kaum noch ein Problem

ist: Im gesamten Jahr wurden von der Grenzpolizei gerade einmal 1396

illegale Einreisen entdeckt, von denen dann wiederum nur 15 von der

Bundespolizei an der Grenze zurückgewiesen wurden. Die deutlich

sichtbare Präsenz der Einsatzkräfte im Grenzbereich ist aber auch ein

deutliches Zeichen nach Innen. Sie soll das Sicherheitsgefühl der

Bürger stärken. Die Botschaft: Eine Situation wie im Jahr 2015, als

bei vielen der Eindruck entstand, Deutschlands Grenzen würden

überrannt und Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit zugunsten der

Zuwanderer aufs Spiel gesetzt, soll nicht wieder entstehen. Dass

dadurch eine der zentralen Errungenschaften der europäischen

Integration – die Freizügigkeit innerhalb des Schengenraumes –

eingeschränkt wird, da jeder überall mit Kontrollen rechnen muss,

wird dabei in Kauf genommen. So ist Bayern durch die Einführung der

Grenzpolizei wohl nicht unmittelbar sicherer geworden, als es ohnehin

schon war. Aber es fühlt sich für viele sicherer an, und das allein

ist viel wert. Denn nur wer sich sicher fühlt und davon überzeugt

ist, dass die Polizei die Grenzen im Sinne des Rechtsstaates schützt,

der wird auch akzeptieren, dass diejenigen Flüchtlinge und Migranten,

die in Deutschland leben, das Recht dazu haben. Guter Grenzschutz

kann so auch Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft fördern. Und

das kann Bayern tatsächlich sicherer machen.

