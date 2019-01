Mittelbayerische Zeitung: Das Kreuz mit der Bahn / Die Probleme des staatseigenen Eisenbahnkonzerns sind keinesfalls neu. Was fehlt, ist der wirkliche politische Wille sie zu beseitigen. Von Reinhard Zweigler

Man wird doch mal neidisch sein dürfen: In

Japan, China oder Taiwan kommen 99 Prozent aller Züge pünktlich an.

Wobei dort bereits Verspätungen ab einer Minute gezählt werden, nicht

erst ab sechs Minuten wie hierzulande. Beim japanischen Schnellzug

„Shinkansen“ beträgt die Toleranz bei den Abfahrtszeiten – fünf

Sekunden. An den Endstationen stehen Putzkolonnen bereit, die die

Wagen binnen sieben Minuten reinigen. Im europäischen Bahn-Musterland

Schweiz gibt es einen abgestimmten Taktfahrplan, der vorsieht, dass

in den Bahnhöfen die Züge zu jeder Stunde gleich verkehren. Die

Wirklichkeit im Schienenverkehr der Deutschen Bahn sieht dagegen –

trotz Milliardeninvestitionen in den vergangenen Jahren, etwa in die

Prestigestrecke Berlin-München – immer noch grau, unpünktlich,

unsauber, abgehängt aus. Rund ein Fünftel des deutschen

Schienennetzes wurde in den vergangenen Jahrzehnten stillgelegt. Die

Schienenfahrzeuge sind teilweise überaltert, Wartung und

Instandsetzung kommen nicht hinterher. Bei den neuesten ICE 4 gingen

die Türen nicht auf. Und es fehlt an Lokführern, Zugbegleitern,

Instandhaltern. Dieser traurige Zustand ist der Bahn und dem

Eigentümer Bund natürlich seit Jahren bekannt. Doch offenbar fehlte

bislang der wirkliche politische Wille, die Deutsche Bahn zu einem

Verkehrsmittel der Zukunft auszubauen, das sicher und pünktlich

unterwegs ist sowie mit einem fahrgastfreundlichen Service glänzt.

Nicht nur mit den alljährlichen Fahrpreiserhöhungen. Ob die

Bahn-Krisengipfel, die Verkehrsminister Andreas Scheuer in dieser

Woche bereits zweifach abhielt, – Ende Januar ist ein dritter in

diesem Monat geplant -, die Bahn tatsächlich auf das richtige Gleis

in die Zukunft bringen werden, ist noch nicht ausgemacht. Zweifel

sind angesagt. Denn auch seine Vorgänger geizten nicht mit markigen

Ankündigungen. Vom Investitions-Hochlauf schwadronierte etwa Scheuers

Vorgänger Alexander Dobrindt. Mit mehr Geld sollte schneller

ausgebaut, elektrifiziert und digitalisiert werden. Die Wirklichkeit

jedoch ist vertrackter, langwieriger als es die schönen Slogans

verheißen. Weil die Bahn derzeit vor allem auf den Ausbau der großen

Nord-Süd-Trassen setzt, geraten ebenfalls notwendige Vorhaben, etwa

die Elektrifizierung der Strecke Hof-Regensburg, unter die Räder,

bremsen fehlende Planungs- und Baukapazitäten aus. Die heutigen

Probleme der Bahn haben außerdem auch mit der Rosskur zu tun, der die

Bahn wegen des einst geplanten Börsenganges vom damaligen Bahnchef

Hartmut Mehdorn – im Auftrag und mit Wissen des Bundes – unterzogen

worden war. Teile des Staatskonzerns sollten für Investoren schick

gemacht werden. Notwendige Investitionen in Fahrzeuge, Schienen,

Personal und Service blieben auf der Strecke. Der

Privatisierungs-Spuk ist zum Glück vorbei, doch an den Spätfolgen

leidet die Bahn noch heute. Leider sind die Weichen nicht so rasch

umzustellen. Neue Lokführer, gut ausgebildetes Werkstattpersonal und

Servicekräfte, die die Bahn nun dringend braucht, stehen nicht an der

Bahnsteigkante herum. Sie müssen erst einmal gefunden, eventuell noch

ausgebildet, weiter qualifiziert und vor allem gut bezahlt werden.

Die vor kurzem abgeschlossenen Tarifverträge der Bahn mit

Eisenbahner- und Lokführer-Gewerkschaft machen Hoffnung, dass das

Personalproblem angegangen wird. Gleichwohl drückt immer noch ein

gewaltiger Schuldenberg auf die Bahn. Und der umweltfreundliche

Gütertransport auf der Schiene gerät gegen die Lkw-Konkurrenz auf der

Straße weiter ins Hintertreffen. Es ist ein Kreuz mit der Bahn.

Scheuer, Lutz und Co. müssen endlich liefern, nicht nur ankündigen.

