Mittelbayerische Zeitung: Ein dickes Stück vom Kuchen / Die IG Metall fordert nicht nur deutlich mehr Geld, sondern auch zusätzlich zeitliche Flexibilität. Ein berechtigtes Anliegen. Leitartikel von Bernhard Fleischmann

Die Zeit der Bescheidenheit scheint vorbei. In

den vergangenen Jahren haben sich die Gewerkschaften bei den

Tarifverhandlungen einigermaßen zurückgehalten. Arbeitsplätze gehen

vor Lohnzuwächsen, lautete im Zweifel die Devise. Nun, im

mittlerweile achten Jahr der Hochkonjunktur, wollen die

Arbeitnehmervertreter ihren Mitgliedern offenbar ein richtig dickes

Stück vom Kuchen auf dem Teller bieten. Und weil Geld alleine nicht

glücklich macht, prescht die IG Metall mit einem Projekt vor, gegen

das die Arbeitgeber Sturm laufen: einem Anrecht auf

Arbeitszeitverkürzung mit Rückkehrrecht zur Vollzeit und teilweisem

Lohnausgleich. Die Tarifverhandlungen sind damit aber mit einem Thema

belastet, das dort nicht ideal aufgehoben ist. Wie zäh die

Verhandlungen auch immer laufen werden: Ja, es wird wohl deutlich

mehr Geld geben. Und es könnte auch einen Kompromiss bei der

Arbeitszeit geben, der vermutlich ein freieres Atmen in beide

Richtungen erlaubt. Sowohl Möglichkeiten zur Ausdehnung als auch zur

Verkürzung der Wochenarbeitszeit – je nach Bedarf – könnten am Ende

vereinbart werden. Der Wirtschaftsboom spielt den Gewerkschaften in

die Hände: Die Unternehmen suchen bisweilen schon verzweifelt

Fachkräfte – wenngleich keinesfalls in allen Branchen und Regionen.

Aber insgesamt haben sich die Kräfteverhältnisse spürbar in Richtung

der Arbeitnehmer verschoben. In dieser Position kann man leichter

fordern. Den Unternehmen schadet angesichts voller Auslastung jeder

Tag einer möglichen Produktionsunterbrechung enorm. Das fördert die

Bereitschaft zum Kompromiss. Daher dürften die Tarifabschlüsse der

großen Branchen in diesem Jahr beim Geld eine Drei vor dem Komma

aufweisen. Vereinzelt könnte es eine Vier werden. Beliebig ist diese

Schraube aber nicht zu drehen. Denn der globale Wettbewerb lässt,

auch wenn die ständigen Exportrekorde anderes vermuten lassen,

Preiserhöhungen nur begrenzt zu. Die wären aber zum Ausgleich der

Kostensteigerung nötig, weil die Produktivität in den vergangenen

Jahren nur schwach zugelegt hat. Die Lohnstückkosten hingegen

klettern – wie in anderen Ländern auch – deutlich. Die Ursache dafür

liegt aber nicht nur in höheren Entlohnungen der Mitarbeiter. Auch

die Unternehmen selbst tragen daran ihren Anteil. Denn sie

investieren relativ wenig. Investitionen in modernere Fertigungen

würden die Kapazitäten erweitern und die Effizienz steigern. Das

bleibt aber aus. Stattdessen kaufen große Aktiengesellschaften lieber

ihre eigenen Aktien vom Kapitalmarkt zurück, zum Teil auf Pump. Das

senkt die Gewinne, auf die Steuern fällig würden, und entzieht der

Allgemeinheit die Möglichkeit, sich an diesen Gewinnen zu beteiligen.

Am Ende ist es eine Umverteilung der Gewinne; sie konzentrieren sich

noch mehr in den Händen von weniger Anteilseignern. Bei der

Arbeitszeit ist die Komplexität zu groß, um in Slogans zu passen. Es

gibt zweifelsfrei eine große Lücke. Auf der einen Seite stehen

Arbeitnehmer, die auf der letzten Rille arbeiten, ständig am Rande

der Überlastung oder auch darüber. Auf der anderen Seite jene, die

mehr tun möchten, aber nicht können. Man darf sich fragen, ob dieses

Thema, wenn es mit sozialer Flankierung verknüpft wird, bei

Tarifvertragsparteien richtig angesiedelt ist. Denn dort können sich

Betriebe dem entziehen, indem sie aus der Tarifbindung aussteigen.

Ein Rechtsanspruch auf eine befristete Verkürzung der Arbeitszeit für

Arbeitnehmer mit Lohnausgleich liegt viel sinnvoller in der Hand des

Gesetzgebers, sofern er das für sinnvoll hält. Es ist also ein klarer

Job für die Bundesregierung, sich darum zu kümmern. Das sollte sie

bald tun – in welcher Konstellation und wann auch immer sie zustande

kommt.

