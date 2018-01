Rheinische Post: Kommentar: Gute Medizin gegen Klinik-Überangebot

Krankenhäuser sind das Sorgenkind im

Gesundheitswesen. Sie verschlingen den Großteil der Kassenbeiträge

und kommen doch mit dem Geld nicht aus: Jedes zehnte gilt als

Pleitekandidat. Seit Jahren fordern Experten eine Konsolidierung der

Branche – zum Wohle der Beitragszahler und Patienten. Doch nichts

geschieht. Wann immer eine Klinik zur Schließung ansteht, ist der

Aufschrei groß. In jedem Bett liegt eben ein Kommunalpolitiker. Auch

deshalb hat NRW noch immer einen Überhang an Klinikbetten, selbst

wenn diese nicht mehr das Maß der Finanzierung sind. Das weiß auch

Gesundheitsminister Laumann. Nun setzt der Kenner der Szene auf das

Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche. Er bietet finanzielle Anreize

für Kliniken, die sich zu Verbünden zusammenschließen und

Schwerpunkte bilden. Und er droht mit staatlicher Einmischung, falls

Kliniken bei Reformen nicht vorankommen. Geschickt gemacht. Davon

können Patienten nur profitieren. Denn Wald- und Wiesenkliniken, die

alles anbieten, aber wenig Routine bei einzelnen Eingriffen haben,

stellen ein hohes Risiko für Patienten dar. Für eine gute Klinik sind

Patienten, gerade bei planbaren Eingriffen, gerne bereit, längere

Wege in Kauf zu nehmen.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell