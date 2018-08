Mittelbayerische Zeitung: Einfach und doch so kompliziert / Die Leichtathletik-EM wird gut ankommen. Doch der Sport bräuchte mehr nur eine Woche Aufmerksamkeit – Formate wie Biathlon. Von Claus-Dieter Wotruba

Leichtathletik ist einfach. Sehr einfach. Jeder

hat wenigstens eine grobe Ahnung. Denn jeder ist schon mal gelaufen

und weiß, wie sich das anfühlt. Jeder ist auch schon mal gesprungen,

auch wenn es in Weite und Höhe für Otto Normalverbraucher eher Hüpfer

sind. Jeder hat auch geworfen. Irgendwas, und sei es der Schlagball,

wie das früher mal üblich war in der Schule. Das ist zwar keine

olympische Disziplin, aber macht es nachvollziehbar. Wer es am

schnellsten oder weitesten kann, der ist der Beste. So weit, so gut.

Aber mit der Leichtathletik ist es irgendwie auch schrecklich

kompliziert. Es wird nicht allen gefallen: Aber vielleicht ist die

gute, alte Leichtathletik tatsächlich eine der sich selbst am

schlechtesten verkaufenden Sportarten. Gut, bei Olympia ist Laufen,

Werfen, Springen immer noch das Herzstück und Schwimmen das andere.

Und doch: Wo ist sie sonst die Wahrnehmung? Dieser Tage wird sie

sicher wieder nach oben schnellen. Die Heim-EM gut zur besten

Sendezeit. Das ist ja was. Vor neun Jahren bei der Weltmeisterschaft

musste man die öffentlich rechtlichen Fernsehanstalten fast nötigen,

das zu tun, weil die Zweifel an manierlichen Einschaltquoten groß

waren. Diesmal war davon nichts zu hören. Im Gegenteil: Sport und

Fernsehen schnüren in Glasgow und Berlin ein Gemeinschaftspaket mit

sieben Sportarten und versuchen in Zeiten, in denen es im TV-Sport

vor allem um Fußball, aber auch um Fußball und dann noch um Fußball

geht, entgegenzusteuern. Klar ist: Das Projekt wird gelingen,

vornehmlich für die Leichtathletik. Zumindest vordergründig. Eine

Woche lang werden spektakuläre Bilder mit Zeitlupen und Emotionen in

alle Richtungen in die Wohnzimmer transportiert und im Stadion

goutiert. Aber was kommt danach? Leichtathletik ist eine der

ursprünglichsten Formen des Sports – und reduziert sich doch auf die

Momentaufnahmen von Olympia, Welt- und Europameisterschaften. Einmal

im Jahr eine Woche oder ein bisschen mehr, das war–s. Wer hierzulande

verfolgt die Diamond League, die höchste Kategorie von dem, was

früher einmal Sportfest hieß? Wen juckt eine Team-EM, obwohl dort

nicht nur Siege, sondern jeder Platz und jeder Punkt zählt? Und wohin

strömen Zuschauer? Zu sehen auch in Regensburg: Die Sparkassen-Gala

bringt seit 2006 Sportler zuvor ungeahnter Qualität in die Stadt,

trotzdem lockt ein sechstklassiges Fußball-Relegationsspiel mehr

Fans. Leichtathletik ist auch in der Schule, wo so mancher Lehrer so

manches Talent entdeckte, nicht mehr so fester Bestandteil wie es das

einst war. Eltern schützen ihre Kinder vor Niederlagen, weil sie das

seelisch so schwer verkraften. Dabei ist der Lernfaktor so einfach

wie Leichtathletik wäre: Der eine kann schnell laufen, der andere

kann besser rechnen. Wo ist das Problem? So ist das bei Menschen.

Natürlich torpediert sich die Leichtathletik auch selbst. Natürlich

kann man gut nachhelfen – und tut es reichlich (übrigens nicht nur

bei den bösen Russen). Lange, viel zu lange, wurden derartige Taten

von den Leichathletik-Höchsten nicht nur gefördert, sondern daran

sogar verdient. Dazu schafft es die Leichtathletik nicht, ihr Plus zu

vermarkten: Wer weiß, ob 1:44 oder 1:54 Minuten über 800 Meter der

Männer schnell sind oder nicht? Wer schneller im Ziel ist, sieht

jeder. Biathlon zum Beispiel hat es mit weit weniger Potenzial zu

weit höherer Aufmerksamkeit geschafft, weil die Formate passen. Ein

nachvollziehbares Liga-System für Athleten auch international

oder/und Nationalmannschaften in der Leichtathletik wäre bestimmt

machbar. So wird der Effekt nach Berlin wohl flott wieder verpuffen.

2019 kommt eine WM in Katar mit einem Marathon um Mitternacht.

Leichtathletik ist eben verflucht kompliziert.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell