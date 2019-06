Mittelbayerische Zeitung: Feldzug der Moralisten. Ob Ramspauer Störche, Klima oder Küken: Immer öfter gehen Menschen im Dienst einer guten Sache viel zu weit. Von Claudia Bockholt

Ob Klimaschutz oder Tierwohl: Die aktuellen

Debatten drohen Maß und Ziel zu verlieren. Ein Beispiel: Die „Fridays

for Future“-Initiative – vielleicht beflügelt von der Aussicht, dass

Galionsfigur Greta Thunberg nun auch noch mit dem Friedensnobelpreis

geadelt wird – will mit flächendeckenden Demos den Regensburger

Innenstadtverkehr lahmlegen. Wer das für unangemessen hält, ist in

ihren Augen vermutlich ein Eisbärenhasser. Noch maßloser verhalten

sich die selbsternannten Storchenschützer, die nicht vor

existenzschädigenden Verleumdungen und persönlichen Drohungen

zurückschrecken. Es war natürlich falsch, ein Nest ohne

Ausnahmegenehmigung vom Ramspauer Kirchendach zu holen. Doch für die

Prüfung dieses Vergehens und eine mögliche Strafe ist immer noch die

Justiz zuständig. Der Pranger war ein Instrument des finsteren

Mittelalters. Wer ihn im digitalen Zeitalter wieder aus der

historischen Folterkammer holt, hat mit Recht und Gesetz selbst nicht

viel am Hut. Moralische Empörung scheint in diesen Tagen die geltende

Währung in allen gesellschaftlichen und politischen Debatten zu sein.

Und für immer mehr Menschen scheint sie zum Freibrief zu werden. Sie

ziehen in den Krieg, den Schild eines unanfechtbaren Motivs

hocherhobenen Hauptes und stolz vor sich hertragend. Und wenn

Überzeugungen nicht reichen, müssen starke Wörter her. Dann wird aus

dem Kükentöten ein „Kükenmord“, ein „grausamer“ natürlich. Mit

Vernunft hat das nicht mehr viel zu tun. Es geht darum, möglichst

starke Emotionen zu schüren. Das lässt die Wellen kurz hochschlagen,

doch wirklich nachhaltig ist die Erregung nicht. Fakten statt Gefühle

sagen, dass es in Deutschland rund 40 Millionen Legehennen gibt. Sie

versorgen die Verbraucher mit jährlich 12 Milliarden Eiern. Die gute

Nachricht: Der Anteil an Eiern aus ökologischer Haltung steigt

langsam, aber stetig. 2017 lag er bei 10,5 Prozent. Weitere 17,7

Prozent der Hennen dürfen bereits fröhlich unter freiem Himmel

picken. Offensichtlich ist ein Teil der Verbraucher bereit, die

höheren Preise für Freiland-Eier hinzulegen. Einem weitaus größeren

Teil der Käufer ist es jedoch reichlich schnuppe, von wo das Ei in

ihrem Omelette stammt. Hauptsache, es ist nicht zu teuer.

Bio-Produkte, die – hoffentlich – umweltfreundlich und unter

Tierwohlaspekten produziert werden, machten 2017 lediglich 5,1

Prozent des Lebensmittelumsatzes in Deutschland aus. Beim Fleisch ist

der Bio-Anteil noch geringer: Geflügel 1,4 Prozent, Rotfleisch 1,8

Prozent, Fleisch- und Wurstwaren sogar nur 1,2 Prozent. Die gefühlte

Menge an empörten Verbrauchern und die Zahl der tierfreundlichen

Kaufentscheidungen klaffen also weit auseinander. Fast so weit wie

die Zahl der glühenden Klimaschützer und die Zahl der gecancelten

Urlaubsflüge: Der Reisekonzern TUI meldete erst vergangene Woche,

dass die Deutschen – Greta wird es grausen – unverdrossen ferne

Urlaubsziele ansteuern. Allerdings: Dafür gibt es keine

Plastik-Umrührstäbchen mehr im Flieger. Das Kükenschreddern wird, so

hat es nun das Gericht beschlossen, über kurz oder lang ein Ende

haben müssen. Gut so. Wenn jedes Ei zunächst auf das Geschlecht des

Kükens untersucht werden muss, wird das aber vermutlich die Preise in

die Höhe treiben. Oder wir importieren einfach Billigware aus dem

Ausland, wo man es mit den männlichen Flauschküken nicht ganz so gut

meint wie die Deutschen. Und wo die Hennen vielleicht noch in Käfigen

brüten, statt draußen zu flattern. Deutschland trägt nur zwei Prozent

zum weltweiten CO2-Ausstoß bei. Unser Anteil an der weltweiten

Empörung liegt deutlich darüber. Ob hochmoralischer Impetus uns den

nötigen Schwung gibt, die hochgesteckten Ziele zu erreichen, ist

längst nicht ausgemacht. Das gesellschaftliche Klima belastet er auf

alle Fälle.

