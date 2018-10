Mittelbayerische Zeitung: Freie Fahrt für alte Diesel / Mit dem Diesel-Konzept verschaffen sich Union und SPD Luft vor den Landtagswahlen. Saubere Luft für die Bürger war eher drittrangig. Von Bernhard Fleischmann

Was war das für eine schwere Geburt. Aber nun

ist sie geboren, die Diesel-Lösung, gerade noch rechtzeitig vor den

Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Söders und Bouffiers Bedrängnis

sei Dank hat sich die Koalition nach haufenweise Irrungen und

Wirrungen mit diversen Pirouetten auf ein Konzept geeinigt. Es

enthält die von Verkehrsminister Andreas Scheuer favorisierte

Rückkauflösung. Und es stehen auch Hardware-Nachrüstungen drin, ohne

die die SPD und Volker Bouffier in diesen Tagen nicht zustimmen

wollten. Nun ist endlich alles klar. Oder? Eher nicht. Erstens ist

das Konstrukt reichlich kompliziert geraten. Zweitens drehen einige

Autohersteller der Bundesregierung eine lange Nase und sagen: Wir

rüsten keine Hardware nach. Drittens: Wer gar reinen Herzens reine

Luft, eine gesunde Umwelt für das Wichtigste bei diesem Thema hält,

dem muss gesagt sein: Egal, was Berlin beschließt – der Schaden ist

längst entstanden. Es gibt keine Chance, mit den schmutzigen Diesel

so umzugehen, dass die Umweltbelastung geheilt werden könnte. Die

Verschrottung der Autos wäre aus Umweltgesichtspunkten Unsinn. Der –

wahrscheinliche – Export verlagert lediglich die Emissionen. Bei

vielen alten Autos ist eine Hardware-Umrüstung unsinnig. Am

drängendsten ist das Abgasproblem in den Städten. Aber auch auf dem

Land bläst ein Diesel Stickstoffdioxid in die Umgebung. Dort gibt es

keinen Ausgleich, keine Förderung, keine Nachrüstung. Man kann

argumentieren, da verteilt sich das NOx besser und die

Landbevölkerung ist härter im Nehmen. Das ist aber zynisch. Wenn es

bei dem Konzept bleibt, dann bekommt ein Kelheimer nichts für seinen

Alt-Diesel. Sollte dieser nach München pendeln und dort ein

Fahrverbot gelten, dann hat er verloren. Dass Fahrverbote nun

abgewendet sind, glaubt nicht mal die Bundesregierung. Darum geht es

aber viel mehr als um die Umwelt. Die ist nur mittelbar im Spiel,

weil die Luft dummerweise so schlechte Werte liefert, dass Gerichte

und EU-Gesetze Fahrverbote vorschreiben. Dennoch sind die drohenden

Fahrstopps kein Problem für Altdieselfahrer. Denn die Kommunen werden

sie nicht überwachen können. So, wie die Kontrollen jetzt gedacht

sind, muss niemand damit rechnen, dass er erwischt wird. Man wird den

Verdacht nicht los, dass das genau so gewollt ist: Freie Fahrt für

alte Diesel. Gewollt ist wohl auch, dass es nur wenige

Hardware-Umbauten an Gebraucht-Dieseln geben wird. Stattdessen dürfte

die Rückkauflösung die am meisten gewählte Variante werden. Es ist

das dritte prämienbasierte Modell seit 2009. Damals die

Abwrackprämie, 2017 die Nachlässe bis zu 10 000 Euro für neue Diesel.

Und jetzt je nach Hersteller – Stand heute – auch bis zu 10 000 Euro,

immerhin nicht gebunden an den Erwerb eines Diesel, sondern

unabhängig vom Motor. Wobei es eine Ironie des Schicksals ist, dass

der Diesel ausgerechnet jetzt aufs Sterbebett sinkt, wo er zum ersten

Mal tatsächlich ziemlich sauber sein kann. Die Abgaswerte neuester

Modelle sind sensationell gut, allerdings bei hohem Aufwand. Die

Autohersteller werden die Prämien verschmerzen. Sie kurbeln den

Absatz neuer Autos an. Spannend wird sein, wie der (faire?) Gegenwert

für den alten Wagen ermittelt wird. Verschiedentlich, so hört man aus

der Branche, haben die Hersteller die Preise für Verbrenner nach der

neuesten Schadstoffnorm in jüngster Zeit angehoben. Schwups, schon

tut der Prämienaufschlag nicht mehr ganz so weh. Und was passiert mit

den eingetauschten Autos? Die müssten konsequenterweise nachgerüstet

werden. Viel wahrscheinlicher ist: Sie werden exportiert. Aus den

Augen, aus dem Sinn. Sie stickoxideln dann halt im fernen Ausland.

Aber wie gesagt: Um die Umwelt geht es bei diesem Konzept am

allerwenigsten.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell