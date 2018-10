Allg. Zeitung Mainz: Signale / Christian Matz zur großen Koalition

Inhalte. Union und SPD diskutieren tatsächlich über

Inhalte und schaffen sogar tragfähige Kompromisse in zentralen

Fragen, mit denen sich die Regierung in dieser Legislaturperiode zu

beschäftigen hat: Dieselskandal und Zuwanderungsgesetz. Das allein

ist – man ist ja inzwischen genügsam – schon eine gute Nachricht nach

Monaten des Streits, in denen die GroKo mal an Personalien, mal an zu

großen Egos beinahe zerbrochen wäre. Krise? Welche Krise? – Dies war

das Signal, das die Koalitionsspitzen nun mit den Verhandlungen im

Kanzleramt setzen wollten. Es war dringend notwendig, nach außen wie

nach innen. Aber mit der Einigung ist noch längst nicht alles gut,

vorerst geht es über den Krampf zurück zum Kampf um die Wähler. Die

Inhalte der Kompromisse werden jedenfalls noch keinen Umschwung bei

den Umfragen bringen. Dafür ist etwa die Lösung beim Diesel aus

Verbrauchersicht zu wenig – sie ist vielmehr Beleg für die Ohnmacht

der Politik, die nicht in der Lage ist, in betrügerischer Absicht

handelnde Hersteller umfassend zur Rechenschaft zu ziehen. Jedenfalls

nicht in Deutschland. Auch die Regelung für den Zuzug ausländischer

Fachkräfte ist kein „Gewinnerthema“, das der GroKo wieder Wähler

zutreiben wird, die das bisherige Chaos verschreckt hat. Es ist

schlicht ein Eckpunkte-Papier und der erste Aufschlag für ein Gesetz,

das jahrzehntelange Versäumnisse in der Zuwanderungspolitik

beseitigen soll und muss. Oder auch einfach nur, wie es Innenminister

Seehofer ausnahmsweise richtig angemerkt hat, eine „Antwort auf die

Lebensrealität“, wenn es etwa darum geht, erwerbstätigen und gut

integrierten Flüchtlingen einen verlässlichen Aufenthaltsstatus zu

gewähren. Auf ein Gesetz, das mehr Fachkräfte – und zwar um

Himmelswillen nicht nur Akademiker – aus dem Ausland anlockt, wartet

die Wirtschaft seit Jahren, nun hat es endlich Chancen. Aber: Es sind

noch so viele Details offen, dass auch die Chancen für neuen Streit

groß sind. Wie soll die „gute Integration“ von Flüchtlingen gemessen

werden? Wie gut müssen Zuwanderer tatsächlich Deutsch können? Was

gilt als Nachweis, dass sie ihren Lebensunterhalt zur Arbeitssuche

selbst bestreiten können? Und wie viele Fachkräfte will man

eigentlich anlocken? 10000? 100000? Eine Million? Noch mehr? Über all

das lässt sich lange streiten. Wenn man will. Wenn man sich aber auch

irgendwann einigen will und nicht gleich bei jedem Detail eine neue

Koalitionskrise riskiert, dann klappt–s auch wieder mit dem richtig

Regieren.

Pressekontakt:

Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell