Mittelbayerische Zeitung: Gut ist besser als schnell / Die elektronische Patientenakte ist eines der wichtigsten Gesundheits-Projekte. Gelingen kann sie nur mit Vertrauen. Das wird gerade verspielt. Von Katia Meyer-Tien

Längst ist es keine Pflicht mehr, dass

angehende Ärzte den Hypokratischen Eid leisten. Als Ehrenkodex zum

Schutz und Wohle des Patienten aber spielt er noch immer eine große

Rolle. So kann, wer die Bedenken in der Ärzteschaft um die Sicherheit

der Patientendaten in der neuen „Elektronischen Patientenakte“, kurz

ePA, nachvollziehen will, dort nachlesen: „Was immer ich sehe und

höre bei der Behandlung (…) so werde ich von dem, was niemals nach

draußen ausgeplaudert werden soll, schweigen (…). Die

Schreckensvision des gläsernen Patienten, dessen intimste Daten an

die Öffentlichkeit gelangen könnten, ist der eine Pol der Debatte um

die ePA, die, wenn es nach Gesundheitsminister Jens Spahn geht, im

übernächsten Jahr eingeführt werden soll. Für diese müssen – das

Einverständnis des Patienten vorausgesetzt – Patientendaten,

Diagnosen und Verschreibungen elektronisch erfasst und gespeichert

werden, so dass der Patient selber und andere Ärzte darauf Zugriff

haben. Das ist nicht ohne Risiko, müssen die Daten doch so

gespeichert werden, dass kein Unbefugter darauf Zugriff haben kann.

Dass das schief gehen kann zeigen Beispiele anderer Länder: In

Singapur sind unlängst die Daten von 14 000 HIV-positiven Patienten

an die Öffentlichkeit gelangt, inklusive Adressen und Telefonnummern.

In Norwegen haben Hacker vergangenes Jahr die Gesundheitsdaten von

drei Millionen Menschen erbeutet, auch in den USA werden immer wieder

Fälle von millionenfachem Datendiebstahl bekannt. Dabei muss es gar

nicht dieser schlimmste aller Fälle sei: Unwohlsein regt sich bei

manchem Patienten schon bei der Vorstellung, dass der Orthopäde

Zugriff auf die Befunde des Gynäkologen bekommen oder der Zahnarzt

den Bericht des Psychologen lesen könnte. Und ist es in Zukunft noch

möglich, eine unabhängige Zweitmeinung einzuholen, wenn die

elektronische Patientenakte den eindeutigen Erstbefund schon

verzeichnet? Und was, wenn Versicherungen vor dem Abschluss einer

Police zur Berufsunfähigkeit oder einer Lebensversicherung Einblick

in die Daten fordern? Oder Banken? Oder Arbeitgeber? Es sind Bedenken

wie diese, die die Einführung der elektronischen Patientenakte zum

Mammutprojekt werden ließen, in dem der technische Fortschritt die

politische Debatte immer wieder überholt hat. Und so ist

beispielsweise die nun verfolgte Lösung mit dezentralen Konnektoren

in jeder Praxis schon jetzt als weiteres Sicherheitsrisiko in der

Kritik. Dabei wäre der Nutzen eines solchen Systems enorm:

Notfallmediziner hätten alle wichtigen Daten von Blutgruppe über

Allergien bis zu Vorerkrankungen unmittelbar parat, kostspielige

Mehrfachuntersuchungen könnten vermieden, Wechselwirkungen zwischen

verordneten Medikamenten verhindert werden. Patienten könnten einen

besseren Überblick über ihre Diagnosen bekommen und vielleicht sogar

selbst erhobene Daten über ihre Ernährung, Blutzuckerwerte oder

Sportprogramme einfügen. Dies alles aber ist nur möglich, wenn die

Patienten von Nutzen und Sicherheit der Akte so überzeugt sind, dass

sie der Speicherung all dieser Daten auch zustimmen. Denn je

vollständiger die Akte, desto größer ihr Nutzen. Vor diesem

Hintergrund ist es geradezu verantwortungslos, dass die ePA nun 2021

in „abgespeckter Version“ an den Start gehen soll, um den gesetzten

Zeitplan einzuhalten. Fehlen soll ausgerechnet die Möglichkeit für

den Patienten, für einzelne Mediziner nur Teile der Akte freizugeben.

Dabei ist genau die elementar wichtig, um Vertrauen und Akzeptanz zu

schaffen – sie wegzulassen, das ist, als würde eine Bank EC-Karten

ausgeben, bei der jede Kassiererin beim Bezahlen im Supermarkt den

Kontostand und alle Transaktionen einsehen könnte. Wohl kaum jemand

würde sie nutzen – und man könnte die Einführung auch gleich

bleibenlassen.

