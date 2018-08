Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Manafort/Cohen: Trumps beste Leute von Karl Doemens

Nur „die besten Leute“ wollte Donald Trump

anheuern, um den „Sumpf“ in Washington auszutrocknen. Anderthalb

Jahre nach Amtsantritt wird klar, in welchem skandalösen Ausmaß sich

der Ex-Immobilienmogul in Wahrheit mit Kriminalität und Korruption

umgeben hat. Nach der Verurteilung seines Ex-Wahlkampfmanagers und

dem Schuldeingeständnis des Privatanwalts befinden sich inzwischen

fünf seiner engsten Vertrauten auf den Weg ins Gefängnis. Zwar gibt

es bislang keine Beweise für Absprachen der Trump-Kampagne mit

Moskau. Dafür wird der Präsident unter Eid der Lüge über die

Schweigegeldzahlungen an seine Ex-Affären und des Verstoßes gegen

Parteienfinanzierungsgesetze bezichtigt. In anderen Ländern würde das

eine Regierungskrise auslösen. In den USA jubeln Trumps Anhänger

ihrem Helden weiter zu, und seine verlotterte Partei wirft ihre

letzten republikanischen Prinzipien über Bord. Eine rasche

Amtsenthebung wird es daher nicht geben. Doch wenn bei den

Kongresswahlen im November die parlamentarische Mehrheit wechselt,

sieht die Sache anders aus. Viel hängt dann von der Arbeit des

Sonderermittlers Mueller und von Trump selbst ab: Sollte er seine

Kumpel begnadigen, würde er seinen Gegnern mit der Justizbehinderung

möglicherweise das entscheidende Argument für seinen Sturz liefern.

