Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu „Zehn Jahre Rauchverbot“: Autorin: Claudia Bockholt

Der Lärm hat sich gelegt, der Rauch verzogen.

Vor zehn Jahren hat Bayern das damals deutschlandweit schärfste

Rauchverbot eingeführt. Über kaum ein Thema vorher und nachher wurde

so lange und so erbittert gestritten. Kein Wunder: Es betrifft ja

jeden. Sogar die Landtagswahl haben die wütenden Raucher und Wirte

beeinflusst. Die CSU, treibende Kraft des Nichtraucherschutzgesetzes,

verlor die absolute Mehrheit. Hat sich der ganze Ärger gelohnt?

Definitiv. Die Bürger werden sich in Zukunft vermutlich sogar auf

weitere Einschnitte in ihre individuelle Freiheit einstellen müssen.

Der Staat hat die Pflicht, die ursprünglich unbegrenzte Freiheit des

Einzelnen dort zu limitieren, wo es für ein gedeihliches

Zusammenleben erforderlich ist. Er hat gleichzeitig die Pflicht, alle

davon nicht berührten Freiheiten zu gewährleisten. „In diesem Prinzip

wechselseitiger Einschränkung von Freiheit liegt das Kriterium eines

freiheitlichen Staates“, sagt der deutsche Philosoph und

Kant-Spezialist Prof. Otfried Höffe. Da das Einatmen fremden

Zigarettenrauchs nachweislich die Gesundheit schädigt, blieb dem

Gesetzgeber gar nichts anderes übrig, als gegen die Qualmer und pro

saubere Luft zu entscheiden. Das Rauchen in den eigenen vier Wänden

hingegen bleibt unangetastetes Persönlichkeitsrecht. Heute sieht sich

der Staat mit immer mehr Bürgern konfrontiert, denen das

Allgemeinwohl reichlich schnuppe ist und denen die persönlichen

Bedürfnisse alleiniger Maßstab sind. Wer es sich leisten kann, fährt

SUV statt Kleinwagen. Pfeif auf das Klima! Sogar am Heiligen Abend in

der Kirche blickt man auf Handydisplays statt auf den Altarraum. Nur

einer muss das Smartphone zücken, schon fallen alle Schranken und

jeder will sein Video von der „Stillen Nacht“ haben. Pfeif– auf die

Andacht der Anderen! Sich unterzuordnen, und sei es auch nur

vorübergehend, scheint allen immer schwerer zu fallen. Eine aktuelle

Untersuchung zeigt, dass mittlerweile fast jeder zweite Bayer schon

einmal in einen Nachbarschaftsstreit verwickelt war. Vor drei Jahren

war es nur jeder Dritte. Der Mensch ist eigentlich ein soziales

Wesen. Er hat im Lauf der Evolution gelernt, dass er bessere

Überlebenschancen hat, wenn er sich mit anderen in einer starken

Gruppe zusammenfindet. Doch die sozialen Kontroll- und

Steuerungsmechanismen funktionieren nicht mehr wie früher: Familie,

Kirche, Vereine und andere Instanzen, die traditionell Normen und

Werte vermitteln, geben weniger Halt, verlieren an Bedeutung.

Zugleich leben immer mehr Menschen auf engem Raum zusammen. Die

Urbanisierung ist ein unumkehrbarer weltweiter Trend. Und je dichter

wir einander auf die Pelle rücken, umso mehr steigen Stresspegel,

Adrenalinspiegel und Aggressionspotenzial. Soziale Kontrolle wird von

Überwachungskameras und patrouillierenden Polizisten übernommen.

Allein kriegen die Menschen das nicht mehr geregelt. Schon allein,

weil wir zuviele sind und zuviel Schmutz machen, muss immer öfter der

Staat ran. Demnächst stoppt er das Lieblingsspielzeug der Deutschen.

Ein Tempolimit auf der Autobahn hat die Automobilistenlobby bislang

verhindert, doch das Dieselfahrverbot für Innenstädte wird kommen.

Ein nächster, nur logischer Schritt ist das Verbot von

Silvesterböllerei in den Innenstädten. Alljährlich werden dabei laut

Bundesumweltamt 5000 Tonnen Feinstaub frei gesetzt. Diese Menge

entspricht, man glaubt es kaum, rund 17 Prozent der jährlich im

Straßenverkehr abgegebenen Feinstaubmenge. Das Wutgebrüll

passionierter Böllerer wird lauter sein als alle Jahreswechselheuler.

Zehn Jahre später wird es heißen: War doch eigentlich sehr viel Rauch

um nichts.

