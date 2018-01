Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur „Altersfeststellung jugendlicher Flüchtlinge“

Die Bluttat von Kandel, bei der vor einer Woche

ein angeblich minderjähriger Asylbewerber seine 15-Jährige deutsche

Ex-Freundin erstochen hat, wird noch lange nachwirken. Ähnlich wie

seinerzeit der gewaltsame Tod einer jungen Studentin in Freiburg.

Jede dieser Taten, auch wenn es sich um grausame Einzelfälle handelt,

zerstört viel Vertrauen: In die Möglichkeit, freundlich und

respektvoll mit Flüchtlingen egal welchen Alters zusammenleben zu

können. In die Integrationsfähigkeit und den Integrationswillen der

Menschen, die aus einer anderen Kultur ins Land gekommenen sind. Und

diese Taten zerstören das Vertrauen in den Staat und seine Fähigkeit,

seine Bürger vor Fremden schützen zu können. Nach solchen Ereignissen

hilft auch nicht die immer wiederkehrende Warnung, nur nicht zu

pauschalisieren. Zwar ist es wahr, dass die übergroße Mehrheit der

Flüchtlinge und Asylbewerber nicht kriminell ist oder wird. Aber so

tickt der Mensch nun mal nicht, zumindest nicht jeder sieht das so,

wenn er von Gewaltstraftaten liest. Schon gar nicht, wenn die Politik

ihrerseits noch pauschalisiert und damit bereits vorhandene Ängste

weiter verstärkt. Es gehört inzwischen fast schon zur politischen

Kultur im Land, nach solchen Taten reflexartig nach schärferen

Gesetzen zu rufen. Ohne dabei zu bedenken, dass erstens

verfassungsrechtlich oder praktisch nicht alles möglich ist. Und

zweitens, dass es in Deutschland oft kein Defizit der rechtlichen

Möglichkeiten gibt, sondern eher eines des konkreten Vollzugs. Für

das Asylrecht und den Umgang mit kriminell gewordenen Ausländern gilt

das allemal. Siehe den Fall des Attentäters Amri vom Berliner

Weihnachtsmarkt. Auch nach Kandel ist die Forderungsmaschinerie

wieder ins Rollen gekommen. Nun soll eine obligatorische medizinische

Altersfeststellung bei vermeintlich jugendlichen Flüchtlingen eine

Konsequenz sein. Die Union hat Recht, man darf es nicht hinnehmen,

wenn sich ein Flüchtling jünger ausgibt, als er tatsächlich ist, um

entweder einer Strafe ganz zu entgehen oder eine mildere zu erhalten.

Oder aber, um seine Chancen zu erhöhen, im Land verbleiben zu können.

Denn das deutsche und europäische Asylrecht weist hohe Hürden auf,

wenn es um die Abschiebung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

geht. Konkret ist das fast unmöglich. Nur suggeriert die Forderung

eben etwas anderes: Schutz. Doch in der Realität wäre der präventive

Effekt einer solchen obligatorischen Altersfeststellung gering, die

Tat von Kandel wäre damit vermutlich nicht verhindert worden. Es

verhält sich ähnlich wie mit der Videoüberwachung: Sie verhindert

kaum Taten, nutzt aber, wenn es darum geht, den Täter zu finden und

seiner Strafe zuzuführen. Überdies ist es laut Experten schon jetzt

so, dass die zuständigen Jugendämter nach Inaugenscheinnahme eine

zusätzlich medizinische Untersuchung anordnen können, wenn sie

Zweifel am Alter des Betroffenen haben. Hier dürfte der eigentliche

Schlüssel im Kampf gegen den Missbrauch bei der Altersangabe liegen.

Mehr Personal und einheitlichere Vorgaben sind nötig, die

klarstellen, wann sich wer untersuchen lassen muss. Und kein

Generalverdacht. Es wäre jedenfalls weit über das Ziel hinaus

geschossen, jeden Flüchtling oder jeden unbegleiteten Jugendlichen

anlasslos vor die Röntgenröhre zu schieben. Das könnte sogar an

Körperverletzung grenzen. Die ganze Debatte weist indirekt übrigens

noch auf ein anderes Problem hin, das bisher kaum eine Rolle spielt.

Vor allem minderjährige Flüchtlinge haben Traumata von Krieg und

Flucht. Wer Aggressionen verhindern will, muss deshalb hier viel

stärker ansetzen. Das würde allen nützen.

