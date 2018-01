Neue Westfälische (Bielefeld): Gewaltsame Proteste im Iran eskalieren Explosive Lage am Golf Matthias Bungeroth

Die Nachrichten aus dem Iran stimmen besorgt.

Nie zuvor seit den Protesten der Grünen Bewegung 2009 sind bei

Demonstrationen innerhalb des Landes so viele Menschen ums Leben

gekommen wie in den vergangen Tagen. Seinerzeit ging es um die nach

Ansicht von Millionen Menschen überraschende Wiederwahl des

politischen Hardliners Mahmud Ahmadinedschad zum Staatschef. Die

Hoffnung der Demonstranten, Zeichen für politische Reformen und

soziale Freiheiten zu setzen, hat sich nicht erfüllt. Waren es 2009

Vertreter der Mittelschicht, die den Protest trugen, sind es heute

vor allem junge Leute und Arbeiter aus den Provinzstädten, die gegen

die politische Elite aufbegehren. Sie wenden sich gegen die nach wie

vor hohe Arbeitslosigkeit im Land, die hohen Lebensmittelpreise und –

erneut – die soziale Ungerechtigkeit.Die Reaktion der religiösen

Machthaber, die die entscheidende politische Instanz im Land

darstellen, ist kompromisslos. Die Proteste werden blutig

zurückgeschlagen, Hunderte verhaftet. Ihnen drohen Anklagen wegen

Kriegführung gegen Gott. In solchen Fällen kann das Urteil

Todesstrafe lauten. Die innenpolitische Lage im Iran stellt sich

einmal mehr als höchst instabil dar. Eine Entwicklung, die der Westen

eigentlich verhindern wollte, als er den Streit um das Atomprogramm

des Landes mit der Aufhebung der meisten Wirtschaftssanktionen 2016

beendete. Damals sprach der Westen noch eine gemeinsame politische

Sprache. Heute, da die Großmacht USA von einem Präsidenten regiert

wird, der Gefallen an der Twitter-Diplomatie zeigt, ist die

diplomatische Gemengelage komplizierter geworden. Während

US-Präsident Donald Trump den Iran als Terrorstaat bezeichnet,

appelliert Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) an Irans

Regierung, die Rechte der Demonstranten zu respektieren. Gerade

jetzt, wie Trump rhetorisch Öl ins gesellschaftliche Feuer des Iran

zu gießen, ist der falsche Weg, die Situation in friedlichere Bahnen

lenken zu wollen. Doch Klarheit zu Bürger- und Freiheitsrechten ist

wichtig, im Interesse eines 80-Millionen-Volkes, von dem die Hälfte

an der Armutsgrenze lebt.

