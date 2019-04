Mittelbayerische Zeitung: Kungeln mit Kim Beim Treffen in Wladiwostok hofiert Putin den „Rocket Man“. Damit will der Kremlchef den Lieblingsfeind USAärgern – und eine klare Botschaft an China senden. Von Ulrich Krökel

Kremlchef Wladimir Putin trifft Kim Jong Un,

den nordkoreanischen „Rocket Man“, wie Donald Trump ihn getauft hat.

Die Bilder des Gipfeltreffens in der russischen Fernostmetropole

Wladiwostok gingen gestern um den Globus. Über konkrete Ergebnisse

dagegen wurde wenig bekannt. Intensiv seien die Gespräche gewesen,

erklärten die beiden Staatenlenker im Stil zweier Fußballtrainer, die

ein kampfbetontes 0:0 gesehen haben. Tatsächlich war die Gipfelbilanz

die Aufregung eher nicht wert. Weder bei der nuklearen Abrüstung noch

in Wirtschaftsfragen oder mit Blick auf das internationale

Sanktionsregime gegen Nordkorea gab es erkennbare Fortschritte.

Allerdings war ein bilateraler Durchbruch gar nicht das Ziel des

Treffens. Putin und Kim wissen, dass sich die Koreafrage nur

international lösen lässt, unter Einbeziehung des Südens, vor allem

aber unter Federführung der USA und Chinas. In Wirklichkeit hatten

die beiden starken Männer aus strukturell eher schwachen Staaten vor

allem ein Ziel: Sie wollten auf der Weltbühne Präsenz zeigen. Die

Bilder waren die Botschaft, und sie sollten besagen: Seht her, wir

sind handlungsfähig. Wir brauchen euch Amerikaner, Chinesen und

Südkoreaner zwar. Aber ihr braucht uns ebenso. Für Kim ist der oft

erprobte Ansatz, irgendeine Art von Macht zu demonstrieren,

existenziell. Er hat wenig zu verlieren. Also führt er am liebsten

seine nuklearen Folterinstrumente vor, stets versichernd, dass er

bereit ist, sie einzusetzen. Und wenn man die Führung in Washington

nicht nur mit Raketen ärgern kann, sondern auch mit einer neuen

Russland-Politik, dann tut er es. Was aber treibt Wladimir Putin

dazu, ausgerechnet Kim zu hofieren? Wobei das Wort „hofieren“

durchaus keine Übertreibung ist, denn es war der Kremlchef, der, ganz

gegen seine Gewohnheit, wieder und wieder auf ein Treffen gedrängt

hat. Keine Frage: Auch Putin will zuallererst die Amerikaner ärgern.

Die USA sind in Russland nach dem Ende des Kalten Krieges schnell

wieder zum Lieblingsfeind Nummer eins aufgestiegen. Sich mit den USA

messen, so lautet die Kreml-Devise des 21. Jahrhunderts, heißt

Weltmacht sein. Allerdings gehörte die Nordkorea-Frage, ähnlich wie

die Afghanistan-Strategie, lange Zeit zu jenen Politikbereichen, die

außerhalb des wiederbelebten Ost-West-Konflikts lagen. Moskau und

Washington kooperierten dort, oft auch unter dem Radar der

Öffentlichkeit, weil die Bedrohung durch atomare Aufrüstung und

Taliban-Terror für beide Seiten Priorität hatte. Das galt sogar zu

den Hochzeiten der Ukraine-Krise und des Syrien-Krieges.

Verabschiedet sich Putin nun von diesem informellen Konsens? Davon

ist kaum auszugehen. Die Nichtergebnisse des Treffens in Wladiwostok

belegen vielmehr, dass die Führung in Moskau am Sanktionsregime gegen

Nordkorea festhält. Putin ließ ungewohnt bescheiden wissen, man wolle

den Amerikanern und den Koreanern doch nur helfen,

zueinanderzufinden. Dann stieß er mit Kim an und flog weiter nach

Peking, um an einer Konferenz über Chinas Pläne für eine „Neue

Seidenstraße“ teilzunehmen. Genau dort aber, in Peking, dürfte der

entscheidende Grund für Putins intensivierte Korea-Politik zu suchen

sein. Um das zu verstehen, reicht der Hinweis auf Chinas rasant

wachsenden globalen Einfluss und seine ökonomische Stärke nicht aus.

Vielmehr geht es um Russlands eigene Rolle als eurasische Großmacht.

Das ist ein geopolitischer, aber auch historisch-kultureller Faktor,

der aus europäischer Perspektive oft zu gering geschätzt wird. Der

Stadtname Wladiwostok bedeutet: „Beherrsche den Osten!“ In dieser

Region politisch ein entscheidendes Wort mitreden zu können, gehört

zur russischen Staatsräson, seit die Kosaken unter Iwan dem

Schrecklichen nach Sibirien vordrangen. Putin kann schlicht nicht

zulassen, dass China dort zur Hegemonialmacht aufsteigt. Also kungelt

er mit Kim.

