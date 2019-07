Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel: Höchststrafe für die Ankläger/Die Staatsanwaltschaft vermutete in Regensburg einen Korruptionssumpf. Übrig blieb davon nichts/von Josef Pöllmann

Endlich Gewissheit. Nach 60 Prozesstagen

verlässt Joachim Wolbergs das Landgericht Regensburg ohne Strafe. Die

Richter wischten in der Urteilsbegründung Anklagepunkt um

Anklagepunkt vom Tisch. Übrig blieb eine Vorteilsnahme in zwei Fällen

für Spenden in Höhe von 150 000 Euro zwischen 2015 und 2016, als

Wolbergs schon OB war. Aber auch hier sah die Strafkammer keine

Anhaltspunkte, dass er von Strohmannspenden wusste oder mit ihnen

rechnete. Ein Verstoß gegen das Parteiengesetz kam deswegen nicht in

Betracht. Für Joachim Wolbergs ist dieses Urteil ein gefühlter

Freispruch. Jetzt stellt sich die Frage, ob die Landesanwaltschaft

die Suspendierung vom OB-Amt aufhebt und ihn ins Alte Rathaus

zurücklässt. Auch wenn die Behörde gestern noch auf die Bremse trat

und das Urteil erst einmal bewerten will, kann am Ende nur ein klares

Ja stehen. Denn nach dem Mammutprozess steht fest: Der OB war nicht

käuflich. Eine nun mögliche Revision beim Bundesgerichtshof und

weitere Prozesse, die gegen Wolbergs anstehen, sehen nach der

Beweislage im beendeten Verfahren sogar Justiz-Experten kritisch.

Wolbergs wird sich im Klaren darüber sein, dass er trotz des

Freispruchs in Regensburg viele Sympathien verloren hat. Seine

fehlenden Management-Qualitäten, die im Prozess zur Sprache kamen,

dürften einstige Fans erschreckt haben. Immer wieder entschuldigte er

sich vor Gericht mit Schludrigkeiten. Er gab zu, in

Vertragsbesprechungen beim Notar nicht zugehört zu haben. Bei

wichtigen Themen habe er Mails nicht gelesen. Wolbergs wäre beinahe

an sich selbst gescheitert. Denn das Verfahren war ein

Indizienprozess, in dem am Ende nur zählte, wem das Gericht mehr

Glauben schenkt. Und Wolbergs hatte Glück, dass es ihm mehr glaubte.

Paradox ist: Gerade für diese Hemdsärmeligkeit in seiner Amtsführung

hatten ihn viele Regensburger geschätzt. Hier eine Hilfe, da eine

Unterstützung. Wolbergs, der Kümmerer. Die Menschen glaubten, „Wolli“

sei einer von ihnen – kein steriler Aktenfresser. Wenn er ins Amt

zurückkehrt, werden die Regensburger einen zurückhaltenderen Joachim

Wolbergs erleben. Die Regensburger Stadtverwaltung hat jetzt die

Aufgabe, die Folgen des Prozesses aufzuarbeiten. Ob es intern dafür

Personen mit Leader-Fähigkeiten gibt, die das können, ist unklar.

Dabei braucht es eine genaue Analyse und Antworten auf wichtige

Fragen: Wie nah dürfen sich Politik und Wirtschaft kommen? Dass ein

Stadtratsmitglied in der Vorbereitung von Ausschreibungen Dokumente

an Bauträger herausgibt, ist ein Unding. Und: Wie ernst nimmt das

Personal Regelungen gegen Korruption? Denn die Haltung von

Führungskräften und die Sensibilität der Mitarbeiter sind genauso

wichtig wie eine funktionierende Anti-Korruptionsrichtlinie. Eine

weitere Behörde kämpft nach dem Urteil im Fall Wolbergs um ihr

Ansehen: die Regensburger Staatsanwaltschaft. Die vielen Pannen, die

sich Ankläger und Polizei seit dem Beginn der Ermittlungen geleistet

haben, bedürfen der Aufklärung. Die Richterin klagte mehrmals über

diese Schlampereien und konstatierte, die

Telekommunikationsüberwachung habe „nichts als Ärger“ bereitet. Damit

meinte sie nicht nur Gespräche, die Privatangelegenheiten der

Angeklagten betrafen oder Telefonate mit Verteidigern, die nicht

gelöscht wurden. Skandalös waren die Verschriftungen der

Telefonüberwachung, in denen entscheidende und entlastende Passagen

fehlten oder falsch interpretiert wurden. Mehrmals war vor Gericht

von erheblichen Grundrechtsverstößen die Rede. Clemens Prokop, der

künftige Chef der Staatsanwaltschaft, hat eine Herkulesaufgabe vor

sich. Er muss eine Untersuchung anstoßen, aufklären und Schuldige

klar benennen, um das Misstrauen gegen die Ankläger dauerhaft

auszuräumen.

