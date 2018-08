Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zu den Gedanken von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu einer Zusammenarbeit mit den Linken: „Ein pragmatischer Flirt“ von Heinz Gläser

Auf dem Vorstoß lastet ein schwerer

Sommerloch-Verdacht. Scheinbar ohne Not und ohne rechten Anlass

fantasiert ein führender CDU-Politiker der Republik, immerhin

Ministerpräsident eines Flächenlandes, über quasi widernatürliche

Bündnisse mit der Linken – jener Partei also, die konservative

Traditionalisten immer noch als eine Verkörperung des

DDR-Unrechtstaates verteufeln. Stößt Daniel Günther zur eigenen

Profilierung eine Phantomdiskussion an? Soll hier etwas

zusammenwachsen, was überhaupt nicht zusammengehört? Man mag Günthers

laute Gedankenspiele als absurd abtun, als einen Versuch eines

vermeintlichen Kronprinzen von Angela Merkel, mit einem Aufreger

gezielt die öffentliche Aufmerksamkeit zu füttern. Die

Bundeskanzlerin dementierte ebenso pflichtschuldig wie knapp: „Ich

befürworte keine Zusammenarbeit mit der Linken-Partei.“ Aus der CSU

wettert – ebenso erwartbar – Hans-Peter Friedrich, der Vizepräsident

des Bundestages: „Teile der CDU scheinen völlig die Orientierung zu

verlieren!“ Doch steckt hinter den Ideen des Schleswig-Holsteiners

Günther, der selbst eine relativ geräuschlos funktionierende

Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP anführt, durchaus

Kalkül. Man könnte auch sagen: Die pure Not diktiert seinen Vorstoß.

Denn so bunt war Deutschland noch nie. Und es verspricht oder droht –

je nach Lesart – noch bunter zu werden. Auf der Regierungsebene der

Länder finden sich 13 verschiedene Farbkonstellationen. Die Suche

nach Mehrheiten erfordert, ganz anders als in den gemütlichen Zeiten

der alten Bundesrepublik, politische Geschmeidigkeit und beizeiten

Wendigkeit. Daniel Günther verfügt offenbar über diese Gabe. Früher

ein Vertreter stramm rechtskonservativer Positionen, hat er sich

längst als loyaler Merkelianer in den aktuellen Mainstream der CDU

einsortiert. Medien heften ihm nun flugs das Etikett „Merkels

Linksprinz“ an. Doch der 45-Jährige denkt erkennbar über die Ära

Merkel hinaus. Die natürlichen Machtoptionen für die selbst ernannte

Kanzlerpartei schwinden – selbst auf Bundesebene. Demoskopen sehen

CDU/CSU und SPD im Verbund im stetigen gemeinsamen Sinkflug unter die

50-Prozent-Marke. Noch unkalkulierbarer sind die Konstellationen in

den Bundesländern, zumal in den ostdeutschen. Wo sich die CDU einst

in satten absoluten Mehrheiten sonnte, ringt sie – siehe Sachsen –

zunehmend verzweifelt mit der AfD um die Spitzenposition in der

Wählergunst. Dort sowie in Brandenburg und Thüringen stehen 2019

Landtagswahlen an. Auf kommunaler Ebene flirten Christdemokraten

unverhohlen mit der AfD, pflegen informelle Kooperationen. Die CDU

droht in eine strukturelle Abhängigkeit von der schrillen

Rechtsaußen-Partei zu geraten, was ihre Machtperspektive und

Koalitionsmöglichkeiten angeht. Günther plädiert daher aus guten

Gründen dafür, Scheuklappen abzulegen und Schnittmengen mit der

Linkspartei auszuloten. Zumindest sozialpolitisch kämen wohl mehr

Punkte zusammen, als manche Konservative derzeit für denkbar halten.

Und selbst die Migrationsfrage muss auf Länderebene kein

unüberwindliches Hindernis für ein solches Bündnis sein. In Bayern

ticken die Uhren derweil noch anders. Für den Fall des sich bereits

anbahnenden Verlusts der absoluten Mehrheit bei den Landtagswahlen im

Oktober hätte die CSU wahrscheinlich eine Auswahl natürlicher

Partner, von den Freien Wählern über die FDP bis hin zu den Grünen,

auch wenn Letztere aktuell noch das Trennende zu den Positionen

Seehofers und Söders betonen. Doch auch im Freistaat zeichnet sich

eine unaufhaltsame Fragmentierung der Parteienlandschaft ab, hin zu

einem Sechs- oder Sieben-Parteien-Parlament. Für die CSU mag die von

Günther angeschobene Debatte noch Teufelszeug sein. Aber auch für sie

könnte sich irgendwann der Zwang zur Vielfalt ergeben.

