Mittelbayerische Zeitung: Leitartikel zum Klima: Apokalypse Klima? von Reinhard Zweigler

Alles lechzt nach Abkühlung, nach Regen. Doch

die Hitze hat Mitteleuropa weiter fest im Klammergriff. Fast haben

wir uns an die Fernsehbilder von brennenden Wäldern, ausgedörrten

Feldern, Flüssen mit Niedrigwasser gewöhnt. Wohl nicht einmal mehr

Urlauber können sich über diesen Extrem-Sommer noch so richtig

freuen. An Nord- und Ostsee ist es so heiß wie sonst am Mittelmeer.

Dabei gibt uns der Hitzesommer einen Vorgeschmack auf die Zukunft.

Natürlich sind das lokale Wetter, Extreme wie jetzt, und der

längerfristige Wandel des Klimas nicht dasselbe. Aber beide Phänomene

sind eng miteinander verwoben. Das Wetter kann rasch umschlagen. Der

Hitze kann Abkühlung folgen, ein Tief folgt einem Hoch. Und

umgekehrt. Doch langfristig betrachtet, folgt das Wetter dem Klima.

Eine Meldung ging in den vielen Nachrichten über die Gluthitze

beinahe unter: Klimaforscher haben so eindringlich wie noch nie vor

dramatischen Veränderungen gewarnt. Der neue Begriff der

Wissenschaftler, der aufrütteln soll, lautet: Heißzeit. Also genau

das Gegenteil von Eiszeit, die für dicke Eispanzer, Gletscher,

klirrende Kälte steht. Aber haben die Forscher mit ihrem Szenario von

einer globalen Erderwärmung von vier bis sechs Grad und einem

dramatischen Anstieg des Meeresspiegels um 60 Meter(!) nicht völlig

übertrieben, eine Apokalypse des Klimas an die Wand gemalt? Gemach.

Die Forscher haben nur all jene Prozesse untersucht und nach vorn

geschrieben, die das weltweite Klima beeinflussen. Und dabei sind sie

in ihren von Hochleistungscomputern gerechneten Prognosen in der Tat

auf höchst beunruhigende Ergebnisse gestoßen. Dass nämlich das Klima

wirklich außer Rand und Band geraten könnte, wenn nicht entschlossen

gegengesteuert werden würde. Das internationale Forscherteam wollte

nicht Ängste schüren, nicht Alarmismus oder Pessimismus auslösen –

hat doch alles keinen Zweck -, sondern ganz im Gegenteil zum

Umsteuern aufrufen, wachrütteln. Anders als notorische Leugner des

Klimawandels, von Donald Trump bis zur kurzsichtigen AfD, sind sowohl

die bereits sichtbaren Veränderungen ein Faktum, als auch die sich

abzeichnende weitere Entwicklung des Klimas nicht zu bestreiten. Nur

noch einige wenige Wissenschaftler leugnen, dass die jetzigen

Klimaveränderungen von Menschen gemacht sind, sich seit der

Industrialisierung vor rund 150 Jahren immer weiter beschleunigt

haben. Aber kann man überhaupt noch etwas gegen die drohende

Erderwärmung tun? Aber klar doch. Es gibt längst Technologien, mit

denen etwa Energie aus nachhaltigen Quellen – aus Sonne, Wind oder

Planzen – gewonnen werden kann, mit deutlich weniger oder gar keinem

Ausstoß von Klimagasen, wie Kohlendioxid. Allerdings ist Deutschland,

das einst der Vorreiter auf diesem Gebiet war, beim Umsteuern ins

Stottern geraten. Und die Groß-Koalition in Berlin, die wochenlang

über die Flüchtlingspolitik stritt, hat nicht einmal den Mut, die

schmutzigsten Kohlekraftwerke still zu legen. Von einer

„Verkehrswende“ ist das Land der Lkw-Transporte, der großen,

spritfressenden Autos und der ebenfalls beliebten Billigflüge

meilenweit entfernt. Allerdings kann man Nachlässigkeit in

Klimafragen nicht allein Verbrauchern anlasten. Auch nicht allein der

Wirtschaft, Autobauern oder Kraftwerksbetreibern etwa. Es liegt

vielmehr in der Verantwortung der Politik, mutig einen

klimafreundlicheren Kurs einzuschlagen, klare Vorgaben für die

Reduktion von Treibhausgasen zu machen – und deren Einhaltung zu

kontrollieren. Und dazu braucht es einen langen Atem. Es mag sein,

dass der Aufstieg der grünen Ökopartei in den Umfragen damit zu tun

hat, dass das Klimathema derzeit niemanden kalt lässt.

