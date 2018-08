Allg. Zeitung Mainz: Die Zeit läuft / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur Migration

Das Thema Flüchtlinge hat für Deutschland derzeit

viele Facetten. Von einer Lösung kann noch nicht die Rede sein, trotz

drastisch gesunkener Zahlen. In bürokratischer Hinsicht mag, wer

will, von einer Verbesserung sprechen, wobei allerdings unklar ist,

ob das von Bayern vorgelebte Prinzip der Ankerzentren nicht eher zur

Verwirrung beiträgt, weil es Streit schürt. Nun gibt es eine

Übereinkunft, wonach Madrid in Spanien registrierte Asylbewerber

zurücknimmt. Das mag eine kleine Signalwirkung haben; allerdings

werden Italien, Griechenland und vor allem Österreich weitaus

hartleibigere Verhandlungspartner sein, wenn es hart auf hart geht.

Zudem bleiben die Zahlen derer, die da zurückgeführt werden,

vermutlich sehr niedrig. Schockierend hoch dagegen ist die Zahl der

Flüchtlinge, die seit Jahresbeginn im Mittelmeer ertrunken sind: mehr

als 1500. Das ist die Kennziffer, auf die es ankommt, und an der sich

alle, die Verantwortung tragen, messen lassen müssen. Und wenn

zugleich, wie am 23. Juni, Pegida-Aktivisten gegen Seenotrettung

protestieren und „Absaufen! Absaufen!“ plärren, dann ist das nur noch

eklig. Es bleibt wahr, dass Europa seine Bürger überfordern würde,

wenn jetzt alle, die hier ein besseres Leben suchen, aufgenommen

würden. Genauso wahr ist aber auch, dass die rechtsextremistische

Linie der rigorosen Abschottung unmenschlich und inakzeptabel ist.

Die Zeit, akzeptable Wege zu finden, läuft. Wissenschaftler haben

errechnet: Bis zum Jahr 2050 könnten mindestens 50 Millionen Menschen

gezwungen sein, wegen Klimawandel, Bodenerosion und daraus

resultierender Armut ihre Heimat zu verlassen.

