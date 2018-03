Mittelbayerische Zeitung: „Mittelbayerische Zeitung“ (Regensburg) zu Hartz IV:

Die deutschen Sozialdemokraten entfachen

derzeit eine alte Debatte neu. Es geht wieder einmal um das

Hartz-IV-System, das vor 15 Jahren unter Gerhard Schröder, Franz

Müntefering und Walter Riester unter großen Schmerzen und heftigen

Protesten eingeführt worden war. Ihren Frieden jedenfalls haben viele

in der SPD, wie in der gesamten Gesellschaft, mit diesem Kern des

Sozialsystems nicht gemacht. Zwei Wochen nach Regierungsantritt

zerfetzt sich die SPD über das Hartz-IV-System. Dabei sollte die

Wiederauferstehung der alten, hochemotionalen Debatte eigentlich in

den Tiefen des GroKo-Vertrages versenkt worden sein. Dort werden

immerhin Milliarden für Langzeitarbeitslose versprochen. Doch so

leicht verschwindet ein Thema nicht einfach von der politischen

Agenda. Vor allem dann nicht, wenn es vielen auf den Nägeln brennt

und wenn es so konträr diskutiert wird. Dass trotz neun Jahren

Wirtschaftsaufschwungs, trotz sinkender Arbeitslosigkeit und

Fachkräftemangels sechs Millionen Menschen von Hartz IV abhängig

sind, ist ein drückendes, ein gesellschaftliches Problem. Dass vor

allem SPD-Linke den Finger jetzt wieder in die Hartz-IV-Wunde legen,

ist ihr Verdienst. Dass bislang jedoch nur ziemlich absurde und

fragwürdige Lösungen präsentiert werden, ist eine eklatante Schwäche.

Und zwar nicht nur der SPD, sondern der gesamten Regierungskoalition.

Während Arbeitsminister Hubertus Heil das Problem zumindest

anerkennt, will es der Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz gar

nicht anpacken. Die Union wiederum hofft, dass der Sturm an ihr

vorbeigeht. Das wird er aber nicht. Es muss mehr für den

stillschweigend abgehängten Rand der Gesellschaft getan werden.

Freilich ist ein faireres, effizienteres, ja auch menschlicheres

Arbeitsförderungssystem nicht per Fingerschnippen zu haben. Es muss

an vielen Stellschrauben gedreht, Wechselwirkungen müssen

berücksichtigt werden. Ein Geheimrezept hat niemand in der Tasche.

Viele kleine Verbesserungen sind nötig, nicht die flotte

Hartz-IV-Abschaffungs-Revolution, wie sie die Linke will. Es geht

schon gar nicht darum, mehr Geld etwas anders zu verteilen, sondern

um wirkliche Aus- und Weiterbildung, um bessere Eingliederung in den

Arbeitsmarkt. Der alte Hartz-IV-Grundsatz, dass gefördert und

gefordert wird, hat nicht ausgedient. In der Vergangenheit lag der

Schwerpunkt allerdings zu sehr auf dem Fordern, weniger auf dem

zielgerichteten Fördern, etwa durch die Jobcenter. Der neue Vorschlag

von Gesundheitsminister Jens Spahn ist in diesem Zusammenhang

bedenkenswert. Der CDU-Mann hatte mit seiner steilen These,

Hartz-IV-Bezieher seien nicht arm, heftigen Widerspruch und mediales

Aufsehen erregt. Doch wenn er nun fordert, den Kinderzuschlag für

Eltern mit niedrigem Einkommen nicht so drastisch abzuschmelzen,

damit es sich für sie mehr lohnt zu arbeiten, dann stimmt zumindest

die Richtung. Eine Kehrseite der Arbeitsmarktreformen unter Gerhard

Schröder war nämlich das massenhafte Aufkommen von Niedriglohnjobs.

Für viele Betroffene bedeutet das nichts anderes als: arm trotz

Arbeit. Ob das „solidarische Grundeinkommen“, wie es Berlins

Regierender Bürgermeister Michael Müller fordert, wirklich ein

Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit sein kann, ist dagegen

fraglich. Es klingt zwar besser als Hartz IV. Doch in der

Vergangenheit haben weder Ein-Euro-Jobs noch hunderttausende

ABM-Stellen für nachhaltige Verbesserungen und für größere Chancen

für die Betroffenen gesorgt, wieder einen vernünftigen Job zu finden.

Auch milliardenteure Strohfeuer sind rasch abgebrannt.

