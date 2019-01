Mittelbayerische Zeitung: Politisch motivierter Datenklau? Der jüngste Online-Angriff zeigt, dass es absolute Sicherheit für Daten nicht gibt. Aber mehr Umsicht kann Hackern die Attacken erschweren. Von Reinhard Zweigler

Schock und Ärger über den möglicherweise

politisch motivierten Datenklau haben am Freitag die

Nach-Feiertagsruhe in der Politik- und Internetgemeinde in

Deutschland jäh unterbrochen. Nach allem, was man bisher weiß, hat

offenbar ein bislang unbekannter Hacker, der sich im

Kurznachrichtendienst Twitter „G0d“ nennt, Daten von namhaften

Politikern, aber auch von Journalisten, Künstlern, Satirikern oder

Rappern, gestohlen und ins Netz gestellt. Es wurden nicht nur private

Handynummern und Adressen, sondern auch Ausweiskopien, Zeugnisse,

Chatprotokolle oder Urlaubsbilder mit den Kindern und private

Nachrichten an die Familie ins Internet gestellt. Niemand will, dass

solche sensiblen, intimen Daten in die Öffentlichkeit gelangen. Der

oder die Hacker haben es aber doch getan. Ihre Online-Attacken

richten sich nicht nur gegen die ausgespähten Personen, sondern sind

zugleich ein gemeiner Angriff auf demokratisch gewählte Abgeordnete,

demokratische Parteien, auf Journalisten und Künstler, die eine klare

Haltung gegen Rechtsextremisten und -populisten zeigen. Noch muss

genau aufgeklärt werden, wer hinter dem riesigen Datenklau steckt.

Allerdings ist jetzt bereits klar: Wer solche persönlichen Daten

stiehlt und veröffentlicht, will verunsichern, will einschüchtern,

kratzt an informationeller Freiheit und Selbstbestimmung, untergräbt

das Vertrauen in die Sicherheit der digitalen Kommunikation und nimmt

schließlich auch die Gefährdung Betroffener und ihrer Familien in

Kauf. Dass viele Politiker demokratischer Parteien ausgespäht wurden,

aber ausgerechnet Mandatsträger und Mitglieder der AfD nicht, könnte

ein Fingerzeig auf die Gesinnung der Hacker sein. Im vorliegenden

Fall waren offenbar keine Kritiker der Rechtspopulisten am Werk,

sondern eher deren Sympathisanten. Eigentlich glaubte man, dass nach

dem großen Hackerangriff auf das interne

Bundestags-Kommunikationsnetz vor vier Jahren die Brandmauern gegen

derlei Attacken besonders hoch und stark ausgebaut worden wären. Der

seinerzeit unternommene Austausch von Hard- und Software hat zwar das

interne Parlaments-Netzwerk sicherer gemacht. Allerdings sind der

oder die Datendiebe nun wahrscheinlich über andere Schwachstellen in

der Kommunikation an die nun veröffentlichten sensiblen Daten

gelangt. Etwa durch den missbräuchlichen Zugang zu Clouddiensten,

E-Mail-Accounts oder sozialen Netzwerken. Hier ist der Staat

gefordert. Er muss es seinen Bürgern ermöglichen, ihre Kommunikation

zuverlässig zu verschlüsseln. Dem Grundrecht auf Privatsphäre muss

auch in der digitalen Welt Geltung verschafft werden. Die

Telekommunikations- und Telemedienanbieter sollten dazu verpflichtet

werden, ihre Dienste standardmäßig verschlüsselt anzubieten. Die

jüngsten Online-Angriffe und Datenlecks sind leider kein Novum.

Unternehmen etwa werden täglich zig Mal attackiert. Der Schutz von

brisanten Firmendaten oder hochsensibler Infrastruktur gegen Angriffe

aus dem Netz ist eine ständige Aufgabe. Wer dies nicht beherzigt und

bei der Datensicherheit spart oder schläft, kann böse erwachen. Der

Online-Angriff auf Politiker und Prominente zeigt jedoch zugleich,

dass es absolute Sicherheit für die eigenen Daten im Netz nicht gibt.

Allerdings können mehr Umsicht und Vorbeugen die Attacken der

gerissenen Hacker extrem erschweren, sie vielleicht sogar unmöglich

machen. Jeder Einzelne kann etwas tun, um sich vor Datenklau besser

zu schützen. Leider ist das Passwort „1234“ immer noch das bei weitem

gebräuchlichste. Dabei müsste doch jeder, jede wissen, dass

Passwörter möglichst eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern sein

und zudem regelmäßig geändert werden sollten. Auf keinen Fall sollte

ein Passwort für alle Dienste verwendet werden. Aber aus

Bequemlichkeit wird es dennoch gemacht.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell