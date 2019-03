Mittelbayerische Zeitung: Roter Hüter der schwarzen Null Wegen der schwächeren Konjunktur und anderer Risiken tritt Finanzminister Olaf Scholz auf die Ausgabenbremse. Von Reinhard Zweigler

Auch Bundeskassenwart Olaf Scholz verfährt

offenbar nach dem Motto: Der Finanzminister, der populär sein möchte,

hat seinen Beruf verfehlt. Der einstige Erste Bürgermeister Hamburgs

ist zwar nicht so knurrig wie sein Vorgänger Wolfgang Schäuble, doch

in der Sache genauso hart. Scholz gibt in Berlin sozusagen den roten

Hüter der schwarzen Null. Und weil Sozialdemokraten immer noch mit

dem Vorurteil leben müssen, sie könnten nicht mit Geld umgehen,

bereitet er das Volk so langsam darauf vor, dass die fetten Jahre zu

Ende gehen. Die Ausgaben des Bundes werden mittelfristig – wegen der

schwächeren Konjunktur und anderer Risiken – nicht mehr so kräftig

zulegen können wie in den Jahren zuvor. Die Kunst des Finanzministers

besteht nun darin, den Ausgabenanstieg zu bremsen, jedoch dabei nicht

in einen Abschwung hineinzusparen. Mehr Geld ausgeben kann jeder.

Kluge Prioritäten für künftiges Wachstum zu setzen, lautet die

Herausforderung. Dass nach der Verkündung von Scholz– Haushaltszahlen

für das kommende Jahr sowie des Finanzplans bis 2023 viele

Kabinettskollegen, die Opposition, Verbände und Interessenvertreter

aufschreien, gehört zum üblichen politischen Spiel. Ein

Finanzminister kann schon von der Natur seines Amtes her nicht

jedermanns Liebling sein. Auffällig jedoch ist, dass der

Sozialdemokrat die Ressorts der Union härter rannimmt als die der

eigenen Parteifreunde. Für die unionsgeführten Ministerien der

Verteidigung, Entwicklungshilfe oder Verkehr etwa soll es zwar

nominal jeweils mehr Geld geben, doch die Wünsche – und auch die

internationalen Zwänge, etwa in der Nato – sind bei

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen weit größer. Ähnlich

ergeht es Entwicklungsminister Gerd Müller oder Verkehrsminister

Andreas Scheuer, beide von der CSU. Auf der anderen Seite sollen die

Sozialausgaben kräftig zunehmen. Die Marke von 200 Milliarden Euro

kommt in Sicht, die der Bund jährlich zur Rente zuschießt, für

Familienförderung, Kitas und anderes mehr überweist. Und dabei ist

das milliardenschwere SPD-Lieblingsprojekt, die Grund- oder auch

„Respektrente“, noch nicht einmal enthalten. Wesentlich weniger –

nämlich nur rund 40 Milliarden Euro – sollen dagegen in die

Infrastruktur, in Straßen, Schienen, schnelles Internet,

Digitalisierung, Wohnungsbau oder Forschung und Entwicklung

investiert werden. Völlig unterbelichtet ist zudem die Förderung der

ländlichen Räume. Dem kräftigen Aufwuchs im Sozialbereich steht ein

vergleichsweise dürftiger Zuwachs bei den Investitionen gegenüber.

Das ist kein gutes, kein nachhaltiges Verhältnis. Die

Investitionsquote des Bundes sinkt bis 2023 sogar ab. Die

schwarz-rote GroKo setzt zu viel auf Konsum, vor allem der älteren

Generationen, während sie die Investitionen auf Sparflamme hält.

Damit wird jedoch Wohlstand in der Zukunft verspielt. Schüler und

Studenten demonstrieren freitags für mehr Klimaschutz – zu Recht. Die

jungen Leute könnten ebenso gut für mehr Gerechtigkeit zwischen den

Generationen auf die Straße gehen. Beim – verständlichen – Streit um

den Haushalt sollte freilich nicht übersehen werden, dass im

Scholz-Paket für die nächsten Jahre auch steuerliche Entlastungen von

rund 25 Milliarden Euro stecken. Den Löwenanteil echter Verbesserung

bringt die Abschaffung des Soli für rund 90 Prozent der

Einkommenssteuerzahler. Auch ist es aller Ehren wert, dass sich

Scholz, anders als seine Vorgänger, daran macht, die sogenannte kalte

Progression auszugleichen, die Lohnzuwächse kräftig auffrisst.

Freilich sind auch dies keine „Steuergeschenke“, wie manche

vorschnell meinen, sondern die Bürger können etwas mehr von dem in

der Tasche behalten, was sie zuvor erarbeitet haben.

