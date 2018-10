Mittelbayerische Zeitung: Spannung im Polit-Labor Hessen / Ob es nach der Wahl wiederum für Schwarz-Grün reicht, ist völlig offen. Der Aufschwung der Grünen verschafft ihnen neue Machtoptionen.

Dachlatten und Turnschuhe haben in der

hessischen Politik eine besondere Bedeutung. Der einstige

Ministerpräsident Holger Börner erklärte 1982 zu Demonstranten gegen

die Startbahn West des Frankfurter Flughafens – für die Grünen etwa

so wichtig wie der Widerstand gegen das atomare Endlager in Gorleben

oder die Wiederaufbereitungsanlage im Wackersdorf – so etwas hätte

man früher mit Dachlatten verprügelt. Drei Jahre später musste der

SPD-Mann und einstige Maurer Börner mit den Grünen eine

Regierungskoalition bilden. Joschka Fischer wurde zum ersten grünen

Landesminister ernannt. Zur Vereidigung erschien der einstige

Frankfurter Straßenkämpfer mit Turnschuhen an den Füßen. Fischers

Schuhwerk fand inzwischen Eingang ins Bonner Haus der Deutschen

Geschichte. Geschichtsträchtig waren oft auch Entwicklungen in der

hessischen Politik. Jahrzehntelang bestimmten Sozialdemokraten die

Geschicke des Landes. Die waren allerdings ab den 80er Jahren auf

Unterstützung der einstigen grünen Ökopaxe angewiesen, die damals in

weiten Kreisen wegen ihrer teils gewalttätigen Vergangenheit nicht

als „salonfähig“ galten. Hessen war in dieser Zeit ein Vorbote von

Rot-Grün, dass es schließlich 1998 auch auf die bundespolitische

Bühne schaffte. Allerdings scheint das vor 13 Jahren abgewählte

rot-grüne Modell, für das der „Koch“, Kanzler Gerhard Schröder, sowie

der „Kellner“, Außenminister Joschka Fischer, standen, seine Zukunft

bereits hinter sich zu haben. In Hessen spricht derzeit wenig dafür,

dass Grüne und SPD zusammen eine Mehrheit erringen könnten. Als

einziges mögliches Zweierbündnis könnte dies Schwarz-Grün – oder eben

Grün-Schwarz wie in Baden-Württemberg – schaffen. Hessen war das

erste Flächenland, in dem Christdemokraten und Grüne eine dauerhafte

Regierung bilden konnten. Der immer etwas zerknautsch aussehende

Ministerpräsident Volker Bouffier ist einer der zusehends weniger

werdenden Freunde von Angela Merkel in der Spitze der CDU. Der Jurist

hat es fünf Jahre lang geschafft, das schwarz-grüne Regierungsboot

über den Main zu schippern. Und das recht erfolgreich, ohne größere

Schlagseite jedenfalls. Der grüne hessische Wirtschaftsminister Tarek

Al-Wazir indes steht für eine pragmatische Politik, die auf

Beschäftigung und Modernisierung abzielt. Ohne freilich den Umwelt-

und Klimaschutz hinten runterfallen zu lassen. In Hessen zeigen die

Grünen, dass sie eine weniger ideologiegetriebene Realpolitik

betreiben können. Die augenscheinliche Schwäche der GroKo-Parteien

Union und SPD scheinen geradezu ein Jungbrunnen für die Grünen zu

sein. Statt der grauen „Alt-68er“ haben jüngere Spitzenleute wie

Annalena Baerbock und Robert Habeck die Führung übernommen. Der

urgrüne Streit zwischen Fundamental-Opposition und Realos scheint

überwunden. In Hessen jedenfalls dürfte nach der Wahl am Sonntag

nichts ohne die Grüne gehen. Ihnen eröffnen sich gleich mehrere

Machtoptionen. Inzwischen sind die Grünen zu einer Art fiktiver

Stütze Angela Merkels geworden. Bereits 2013 wollte die Kanzlerin

eine Koalition mit den Grünen schmieden. Das scheiterte seinerzeit am

Widerstand der CSU sowie an einigen linken Grünen, die keine

Zugeständnisse machen wollten. Im Herbst 2017 scheiterte eine

Jamaika-Koalition bekanntlich nicht an den flexiblen Grünen, mit

denen sich Merkel weitgehend einig war, sondern am sturen FDP-Chef

Christian Lindner, der unbedingt Merkel weghaben wollte. Es ist eine

Ironie der Geschichte, dass nun eine schlimme Niederlage der CDU in

Hessen das Ende Merkels beschleunigen könnte. Würde es jedoch wieder

zu Schwarz-Grün in Wiesbaden reichen, gingen Merkel und ihre GroKo im

Bund vielleicht sogar gestärkt hervor. Es herrscht Spannung im

Polit-Labor Hessen.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell