Mittelbayerische Zeitung: Tierwohl besser schützen / Tiertransporte müssen international strenger geregelt und kontrolliert werden. Auch die Verbraucher können über ihr Kaufverhalten Einfluss nehmen. Von Reinhard Zweigler

Es dreht einem den Magen um. Und mancher

schaltet bei den schlimmen Bildern von gequälten oder gar verendeten

Tieren auf endlos langen Transporten, manchmal mit zu wenig oder ganz

ohne Wasser, ohne Futter, ohne ausreichend Platz auf dem Laster,

einfach ab. Nicht sehen, nichts hören. Und es stimmt: So viel Elend,

solch schlimme Tierquälerei ist nicht zu ertragen. Tiere sind

Mitgeschöpfe. Auch sie haben ein Anrecht auf einen tiergerechten, ja

einen würdevollen Umgang mit ihnen. Sie sind keine Wegwerfware, auch

wenn sie zu dem Zweck gezüchtet und gemästet werden, einmal getötet

und verspeist zu werden. Aber gerade weil unsere und andere

Gesellschaften wohl nicht auf den Verzehr von Fleisch, Wurst, Eiern,

Milch und anderen tierischen Produkten verzichten werden, ist der

sorgsame, verantwortungsvolle Umgang mit unseren tierischen

Mitgeschöpfen so bedeutsam. Aus uns überzeugten Fleischessern – der

Autor gehört dazu – werden nicht über Nacht strikte Veganer, die

jegliche tierischen Produkte von ihrem Speisezettel tilgen. Auch

werden wir uns so bald nicht allein von Algen oder Insekten ernähren,

wenngleich an diesen Nahrungsquellen der Zukunft eifrig geforscht

wird. Freilich könnte es bei den Freunden von Brat- und Weißwürsten,

von Schweinsbraten und Schnitzel vielleicht doch etwas weniger sein.

Auch aus ernährungsphysiologischen Gründen ist weniger mehr. Und dem

Cholesterinspiegel täte es bestimmt auch gut, wenn nicht jeden Tag

Fleisch auf den Tisch käme. Der tiefere Grund für die

vielkritisierten Tiertransporte ist nämlich der hohe Fleischkonsum,

hierzulande und anderswo. Hinzu kommt, dass sich lange Transporte

wirtschaftlich lohnen können, wenn an anderen Orten, in anderen

Ländern billiger geschlachtet und verarbeitet wird. Ob es auch

sinnvoll und ökologisch ist, Schlachttiere Hunderte oder sogar

Tausende Kilometer durch Deutschland und ganz Europa zu karren, steht

auf einem anderen Blatt. Den Grundsatz, was regional produziert

wurde, sollte auch regional geschlachtet und verarbeitet werden,

können übrigens auch die Verbraucher mit ihrem Kaufverhalten

beeinflussen. Kurze Wege entsprechen dem Tierwohl. Billig fördert

dagegen die Tendenz zu nicht artgerechter Haltung und oft

tierquälerischen Transporten. Allerdings muss man auch bei diesem

brisanten Thema genau hinschauen. Allgemeines Draufhauen bringt

nichts. So wie es in der ganz überwiegenden Mehrheit

verantwortungsbewusste Tierhalter gibt, verlaufen wohl auch die

meisten Tiertransporte hierzulande entsprechend der Vorschriften. Das

Problem sind die „schwarzen Schafe“, die auf die Einhaltung des

Tierschutzes pfeifen, die nur auf möglichst schnelle Transporte, nur

auf ihren Gewinn schauen, denen das Wohl der ihnen anvertrauten Tiere

egal ist. Spätestens an dieser Stelle ist die Politik gefragt. Die

Empörung über schlimmste Praktiken bei Tiertransporten alleine reicht

nicht. Es braucht viel schärfere und strafbewehrte

Tierschutzbestimmungen für die Transporte, und zwar innerhalb und

außerhalb der EU. Genauso wichtig sind mehr und wirksamere

Kontrollen, damit Verstöße gegen den Tierschutz auch entdeckt und

beendet werden können. Das beginnt bei den Amtstierärzten, die die

Transporte überhaupt erst genehmigen müssen – und im Zweifel versagen

können. Leider gibt es von diesen Veterinären in Bayern zu wenige.

Unverzichtbar sind ebenso mehr Kontrollen auf den Autobahnen und an

den Grenzübergängen. Im Zeitalter des Internets, in denen Ankunfts-

und Abfertigungszeiten an der Grenze vorab angemeldet werden können,

sind stundenlange Wartezeiten mit Tieren, etwa in der prallen Sonne,

nicht hinnehmbar. Die Tierquälerei auf Transporten muss endlich ein

Ende haben.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell