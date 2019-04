Mittelbayerische Zeitung: Trumps Flüchtlingskrise Der US-Präsident hat mehr Asylbewerber aufgenommen, als die von ihm gescholtene Bundeskanzlerin. Von Thomas Spang

Der US-Präsident ließ in der Vergangenheit

keine Gelegenheit aus, Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Aufnahme

der syrischen Flüchtlinge im Sommer 2015 zu kritisieren. Nun hat

Trump seine eigene Flüchtlingskrise, die aus drei Ländern gespeist

wird: Guatemala, El Salvador und Honduras. Wenn die Prognosen von

Experten stimmen, wird binnen Jahresfrist fast ein Prozent der

Gesamtbevölkerung dort vor der Gang- und Drogengewalt geflohen sein.

Die Ironie an der traurigen Entwicklung besteht darin, dass zu keinem

Zeitpunkt seit 2007 mehr Menschen Schutz in den USA suchten, als

unter dem Präsidenten, der Mauerbau, Muslim-Bann und Migranten-Hetze

zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Trump hat mehr Asylbewerber

aufgenommen, als die von ihm gescholtene Merkel. Mit dem Unterschied,

dass die Kanzlerin aus Überzeugung heraus eine mutige Entscheidung

getroffen hatte, die alles andere als populär war. Trump wirkt

hilflos. Weil er die Gesetze nicht mit einem Federstrich ändern kann,

und die Gerichte ihn ein ums andere Mal gestoppt haben, muss der

Rechtspopulist mit ansehen, wie jeden Monat im Schnitt 100 000

Menschen aus Zentralamerika kommen. Statt die Fluchtursachen

anzugehen, erhöht Trump den Druck auf die Menschen, ihre Heimat zu

verlassen. Er streicht Hilfsgelder. Gleichzeitig schickt er mit

großer Geste brutale Gangmitglieder zurück in ihre Heimatländer. Dort

üben sie das Handwerk aus, das sie in den Straßen LA–s, Houstons oder

Chicagos gelernt haben. Das erklärt, warum Mütter ihre Söhne und

Väter ihre Töchter auf den gefährlichen Treck gen Norden nehmen.

Trump heizt die Krise zusätzlich mit seiner Mauer-Obsession an.

Schlepper nutzen das dafür, die Werbetrommel zu rühren, in die USA zu

fliehen, so lange es noch geht. Dabei ändert eine Mauer absolut

nichts an der aktuellen Situation. Wer die Lage an der Grenze in

Augenschein genommen hat, weiß, dass nicht junge Desperados in den

Büschen darauf lauern, den Rio Grande unerkannt zu überqueren. Die

Flüchtlinge suchen geradewegs nach einem US-Grenzer, um einen Antrag

auf Asyl stellen zu können. Anders als Trump behauptet, handelt es

sich nicht um Illegale, Drogenkuriere oder Vergewaltiger, sondern um

Familien, die ganz legal Schutz vor Gewalt suchen. An diesen Menschen

versucht der „Amerika-Zuerst“-Nationalist in seiner blinden Wut, ein

Exempel zu statuieren. Er ruft einen Notstand aus, wo keiner ist,

schickt die Streitkräfte, die in friedlichen Grenzstädten

Stacheldraht ausrollen, und kriminalisiert Schutzsuchende. Als ein

Bundesgericht seine Entscheidung kassierte, die Flüchtlinge bis zum

Abschluss ihres Asylverfahrens in das Drittland Mexiko abzuschieben,

drohte Trump damit, die Grenzübergänge zu schließen. Eine Maßnahme,

die nicht nur das Leben in der dynamischen Grenzregion unterbräche,

sondern eine Rezession riskierte. Mexiko ist der wichtigste

Handelspartner der USA. Trumps Schikanen sind hässlich: Angefangen

von der gerichtlich gestoppten Zwangstrennung von Kindern von ihren

Eltern, über die Internierungslager für allein reisende Jugendliche,

die Bürgerrechtler als „Mischung aus Disneyland und KZs“ bezeichnet

haben, bis hin zu dem tagelangen Einpferchen von Familien unter einer

Grenzbrücke in El Paso hinter Maschendraht und Stachelzaun. Nicht zu

vergessen die illegale Abweisung von Menschen an Grenzstationen, die

eigentlich verpflichtet wären, Asylanträge aufzunehmen. Die Situation

in den Herkunftsländern ist jedoch so verzweifelt, dass keine noch so

große Niederträchtigkeit die Flüchtlinge zurückhält. Vielleicht wird

das beschämende Grenztheater nur für Trumps Basis inszeniert, deren

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sie am rationalen Nachdenken

hindert. Sonst hätten sie längst verstanden, dass diese Politik

nichts bewirkt.

