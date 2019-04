Westfalen-Blatt: zum Impfen

Es bewahrheitet sich immer wieder: Wer wissen

will, wie gut es uns heute geht, muss in alten Zeitungen lesen. Zum

Beispiel von der Inspektion der sauerländischen Pockenfront. »Wir

haben die Pocken im Griff, nach menschlichem Ermessen sind alle

Kontaktpersonen isoliert«, zitierte der »Spiegel« im Februar 1970

einen für Seuchenbekämpfung zuständigen NRW-Ministerialrat. Das

Magazin berichtete weiter: »In den vier zum Pockensperrgebiet

erklärten Landkreisen Arnsberg, Warstein, Lippstadt, Wiedenbrück

hatten sich bereits 15.000 Einwohner impfen lassen, und tags darauf

lief im Sperrgebiet eine Massenimpfaktion für 100.000 an.« Der

sauerländische Pockenausbruch sei auf einen »Orientreisenden« aus

Meschede zurückzuführen gewesen, hieß es. Ein Grenzschutzbeamter auf

dem Frankfurter Flughafen habe den Mann passieren lassen, obwohl in

seinem Impfpass die Pockenimpfbescheinigung fehlte. Hätte der Beamte

aufgepasst, wäre der Reisende in Quarantäne gekommen, kritisierte der

Ministerialrat demnach damals. Was als die letzte Pockenepidemie in

Deutschland mit vier Toten, rund 20 Erkrankten und um sich greifender

Angst bekannt wurde, fand nämlich zu Zeiten einer Impfpflicht statt.

Wer so um die 50 ist, trägt mit hoher Wahrscheinlichkeit als

bleibende Erinnerung an diese Impfpflicht eine Narbe mit sich herum.

Eine der Nebenwirkungen. Durchgezogen wurde die von der

Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufene Aktion gegen die

Pocken natürlich trotzdem. Es galt ja, eine potenziell tödliche

Krankheit zu besiegen. 1980 kam endlich die Erfolgsmeldung: Das

Virus, das die Menschheit jahrhundertelang terrorisiert hatte, gilt

seitdem als ausgerottet. Fast 40 Jahre später gibt es nun einen

Impfstoff, der gegen den Malariaerreger helfen soll. Der ist längst

nicht perfekt, macht aber Hoffnung. In Malawi, bald auch in Ghana und

Kenia, wird er gerade ausprobiert. In Afrika sterben bislang jährlich

rund 250.000 Kinder an Malaria. Wenn der Impfstoff hilft, werden

nicht nur die Menschen in Afrika jubeln. Auch die Masern sind eine im

schlimmsten Fall tödliche Krankheit. Die Möglichkeit, sie

auszurotten, wird hierzulande aber nicht bejubelt. Im Gegenteil: Wir

setzen sie durch Gedankenlosigkeit, Nachlässigkeit oder vereinzelt

auch ideologische Sturheit aufs Spiel. Dagegen kann man mit einer

Pflicht vorgehen – wie damals bei den Pocken. Das scheint in

Kindergärten, die ja freiwillig besucht werden, rechtlich einfacher

als in Grundschulen. Ob das Verfassungsgericht einen Weg findet, wie

sich die Schulpflicht und eine Impfpflicht vertragen? Warten wir es

mal ab. Und erinnern bis dahin eifrig. An die Impftermine von morgen

und die Pockenimpfnarben von gestern. Damit keiner vergisst, wie gut

es uns heute eigentlich geht.

