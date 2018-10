Mittelbayerische Zeitung: Trumps nächster Tiefpunkt / Bei der Khashoggi-Affäre geht es um mehr als die Aufklärung eines mutmaßlichen Mordes. Der moralische Führungsanspruch der USA steht auf dem Spiel. Von Thomas Spang

Der Testballon mit der Ausrede einer nicht ganz

nach Plan verlaufenen Entführung des Dissidenten stürzte ab, bevor er

an Höhe gewinnen konnte. Zu erdrückend sind die Indizien, die den

mutmaßlichen Mord an Jamal Khashoggi in dem saudischen Konsulat in

Istanbul mit Kronprinz Mohamed bin-Salman in Verbindung bringen.

Mindestens zwei der fünfzehn Verdächtigen stammen aus dem direkten

Umfeld bin-Salmans. Und der forensische Experte, der mit einer

Knochensäge ausgerüstet, nach Istanbul anreiste, hat so einen hohen

Rang in Saudi-Arabien, dass er sich von niemand anderem als einem

Mitglied des Königshauses dazu bewegen ließe. In einem Königreich, in

dem nichts ohne den Segen des absoluten Alleinherrschers passiert,

ist es schlicht nicht vorstellbar, dass jemand auf eigene Faust

handelte. Erst Recht nicht fünfzehn Personen, die in zwei Düsenjets

einer regierungsnahen Firma nach Istanbul gereist kamen. Die Türkei

hat die Verdächtigen identifiziert, besitzt nach eigenen Angaben

Audio- und Videodokumente aus dem Konsulat und hat bei einer ersten

Inspektion frisch getünchte Wände und den starken Geruch von

Chemikalien festgestellt. Die Idee, ein von oben genehmigtes Verhör

sei entglitten und habe zum Tod des Journalisten geführt, glaubt

niemand mit gesundem Menschenverstand. Wenn dies nicht von vornherein

so geplant war, warum reiste dann wohl ein forensischer Experte mit

einer Knochensäge ein? Und wo ist der Leichnam? Es liegt ein anderer

Verdacht auf der Hand, für den auch die Tatsache spricht, dass alle

fünfzehn Verdächtigen unmittelbar nach dem Verschwinden Khashoggis

wieder abreisten. Wie übrigens auch der saudische Konsul längst das

Weite gesucht hat. Hier sollen Spuren verwischt, das Geschehen

vernebelt und die Verantwortlichen geschützt werden. Dass ein

amerikanischer Präsident den Eindruck erweckt, daran tatkräftig

mitzuwirken, ist ein neuer Tiefpunkt in der Amtszeit Donald Trumps.

Statt die Waffenverkäufe einzufrieren und mit Sanktionen zu drohen,

engagiert sich der Präsident als PR-Mann der Saudis. Trump folgt

dabei einem inzwischen bekannten Muster. Wie bei Wladimir Putins

Einmischung in die US-Wahlen oder den mutmaßlichen sexuellen

Übergriffen des Senatskandidaten Roy Moore und seines

Richterkandidaten Brett Kavanaugh stilisiert er die mutmaßlichen

Täter zu Opfern und solidarisiert sich mit diesen. Im Fall der Saudis

kommt eine Vermischung geopolitischer und persönlicher Interessen

hinzu, die Trump nur allzu willig die Mär von den unkontrollierbaren

Schurken verbreiten lassen. Er braucht das Königreich als Verbündeten

in seiner Kampagne gegen den Iran und verdankt diesem lukrative

Immobiliengeschäfte. Wenn sich die USA den mutmaßlichen Tätern mehr

verpflichtet fühlen, als den Opfern elementarer

Menschenrechtsverletzungen, stellt sich die Frage, ob sie noch ein

Mitglied der viel beschworenen westlichen Werte-Gemeinschaft sind.

Wer Menschenrechte nur selektiv einfordert, kann es nicht wirklich

ernst meinen. Da Trump, wie die Saudis, mehr an einer Vertuschung als

an einer Aufklärung interessiert zu sein scheint, und die Türkei

alleine unter Druck geraten könnte, sollten die Vereinten Nationen

oder der Internationale Strafgerichtshof die Aufklärung der

Khashoggi-Affäre in die Hand nehmen. Wie schon nach dem 11. September

2001, als 15 der 19 Attentäter mit saudischen Ausweisen in die USA

eingereist waren, stellt sich die Frage, was für Freunde die Saudis

sind. Es wird Zeit, das Verhältnis zu dem absolutistischen Königreich

grundlegend zu überdenken.

