Mittelbayerische Zeitung: Uneins gegen Riad / Während Berlin wegen des umgebrachten Journalisten Jamal Khashoggi die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien stoppt, denken Paris und Washington gar nicht daran.

Die Affäre um den offenbar von saudischen

Geheimdienstlern und Militärs im Istanbuler Konsulat bestialisch

umgebrachten Journalisten Jamal Khashoggi hat das Zeug dazu, die

internationalen Spannungen zu verschärfen. Und dies gilt nicht nur

für das Verhältnis zu Riad, zum despotisch herrschenden saudischen

Königshaus, sondern auch für das Binnenverhältnis in der EU, für die

westliche Staatengemeinschaft – sofern man von Gemeinschaft überhaupt

noch sprechen kann. An den möglichen Konsequenzen aus dem Mord,

seinen Hintermännern und Auftraggebern, scheiden sich die Geister.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die derzeit viel im hessischen

Wahlkampf unterwegs ist, hat die Empörung nach diesem Verbrechen

offenbar schnell erfasst. Klarer als von manchem erwartet, hat Merkel

angekündigt, vorerst sämtliche deutschen Exporte von Waffen und

sonstigen Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien zu stoppen. Es ist

aufschlussreich, dass erst der Fall Khashoggi zu solch einer Haltung

zwingt. Und nicht der von Riad seit Jahren geführte zerstörerische

Krieg im Jemen, nicht das Kidnapping des libanesischen Präsidenten

Saad Hariri, nicht die Blockade gegen Katar, nicht die tausendfachen

Menschenrechtsverletzungen, nicht die öffentlichen Hinrichtungen, die

grausamen Verstümmelungen, die öffentlichen Steinigungen und

Auspeitschungen in Saudi-Arabien selbst. Und während Europa, vor

allem Deutschland, Hunderttausende Kriegsflüchtlinge aus Syrien und

dem Irak aufnahm, hielten die Saudis die Grenzen und Geldbeutel für

die muslimischen Glaubensbrüder und -schwestern in Not weitgehend

geschlossen. Deutschland, die anderen EU-Staaten und die USA sowieso

haben ein brutales Unrechtsregime viel zu lange hofiert. Und Prinz

Mohammed bin Salman, der junge Sohn von König Salman, wurde als eine

Art Hoffnungsträger, als vielleicht aufgeklärter Herrscher gesehen.

Doch offenbar ist „MbS“ tief in den Mordfall Khashoggi verstrickt,

vermutlich war er gar der oberste Auftraggeber. Die SPD kritisiert

jetzt zu Recht, dass Berlin viel zu lange über die

brutal-mittelalterlichen Verhältnisse in Saudi-Arabien den Mantel des

Schweigens gedeckt hatte. Schließlich sah und sieht man das

wahhabitische Königreich als einen strategischen Verbündeten im

Mittleren Osten, als Partner im Kampf gegen islamistischen

Terrorismus, als Gegengewicht gegen das Mullah-Regime im Iran und vor

allem als reichen und auch zahlungswilligen Geschäftspartner an.

Dabei gebärdet sich die saudische Regierung immer mehr selbst

terroristisch. Allerdings ist auch die Haltung der Sozialdemokraten

nicht widerspruchsfrei. Ex-Außenminister Sigmar Gabriel fand harte

Worte in Richtung Riad, sein Nachfolger Heiko Maas versuchte es

dagegen mit versöhnlichen Tönen. Es ist ein Armutszeugnis, dass sich

die EU jetzt nicht auf ein abgestimmtes, einheitliches Vorgehen

gegenüber Riad verständigen kann. Merkel will – richtigerweise – erst

einmal sämtliche Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien stoppen und hat

gegenüber dem saudischen König Salman scharfen Protest wegen des

Journalistenmordes geübt. Doch beim engsten EU-Verbündeten Merkels,

Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, sieht das ganz anders aus.

Vom wichtigen, milliardenschweren Kunden der französischen

Rüstungsindustrie will der französische Präsident nicht lassen.

Während sich Berlin vorsichtig von Riad abzusetzen scheint, gehen bei

Macron in diesem Fall Geld und Geschäft offenbar über Moral und

Menschenrechte. Vom Festhalten des US-Präsidenten Donald Trump an den

gewaltigen Waffengeschäften mit Riad ganz zu schweigen. Der über den

Fall Khashoggi empörte Westen gibt leider ein äußerst klägliches Bild

ab. Dabei wäre eine einheitliche Haltung nötig, die den Saudis klar

zu verstehen gibt, dass ihr Verhalten für sie schädliche Konsequenzen

haben wird.

