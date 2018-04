Mittelbayerische Zeitung: Unsicherheitsfaktor Trump / Kommentar zum Handelsstreit

Die Aussichten auf höhere Zölle, schicken die

Kurse an den Börsen in den Keller. Das ist die unmittelbare

Konsequenz des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und

China. Und ein Vorbote der Konsequenzen, die am Ende alle Beteiligten

treffen werden. Schwerer als die Verteuerung der betroffenen Güter

wiegt dabei die Verunsicherung der Marktteilnehmer. Unternehmen

brauchen für ihre Investitionen klare Rahmenbedingungen und

Verlässlichkeit. Beides droht gerade, verloren zu gehen.

Verantwortlich dafür zeichnet der Protektionist im Oval Office. Statt

berechtigte Beschwerden, wie den Diebstahl intellektuellen Eigentums

durch China im Rahmen der WTO zu lösen, lässt Donald Trump die

Abrissbirne durch die Handelsordnung schwingen, die Amerika selber

einmal geschaffen hat. Von der Weigerung, das trans-pazifische

Handelsabkommen TPP zu unterzeichnen, über die Drohung aus der NAFTA

auszusteigen bis hin zu den Alleingängen bei den Strafzöllen

profiliert sich Trump als größter Unsicherheitsfaktor. Der Präsident

unterminiert damit nicht nur die positiven Effekte seiner

Unternehmens-Steuerreform, sondern untergräbt das Vertrauen in die

Verlässlichkeit der USA als Handelspartner. Wenn Trump so

weitermacht, werden sich die Güterströme und Lieferketten

reorganisieren. Gewiss ist das kein Rezept, Amerika wieder großartig

zu machen.

