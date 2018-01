Mittelbayerische Zeitung: Was der Holocaust uns heute sagt / Ein Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung Regensburg zum Holocaust-Gedenktag

Die Erinnerung an den Holocaust hat eine Menge

mit uns selbst zu tun. Wenn junge Menschen das verstehen und

verinnerlichen, können sie heutige Angriffe auf die Demokratie

leichter als solche erkennen und zukünftig eine menschliche

Gesellschaft mitgestalten. Damit die mittlerweile vierte Generation

nach Auschwitz Hintergründe und Dimension des Holocaust kritisch

reflektiert, gilt es, sich das Wort der KZ-Überlebenden Ruth Klüger

zu Herzen nehmen. Sie sagte, man sollte sich dem Holocaust nicht mit

Ehrfurcht nähern. Das verkrampfe das Denken. Wem eine zeitgemäße Form

des Erinnerns am Herzen liegt, darf von Schülern beim Besuch einer

KZ-Gedenkstätte nicht Scham und Betroffenheit einfordern. Verordnetes

Erinnern kann schlimmstenfalls Abwehrhaltung erzeugen, denn junge

Menschen wollen ihre Welt eigenständig deuten. Um einfühlende

Aufmerksamkeit zu erreichen, müssen Schüler an eigene Erfahrungen

anknüpfen können. Dabei ist es wichtig, den Holocaust nicht von

seinem Ende her zu erzählen. Das Monströse, das in den

Konzentrationslagern geschah, kann Schüler überfordern. Natürlich

sollen sie wissen, welche unfassbaren Konsequenzen der Rassenwahn der

Nazis hatte. Doch sie müssen die grauenvollen Bilder von Tod und

Verderben auch einordnen können und erfahren, wie es soweit kommen

konnte. „Wann beginnt das Schreckliche?“ fragte eine Schülerin den

Regensburger Holocaust-Überlebenden Ernst Grube, als er mit ihrer

Klasse über seine Kindheit im Nationalsozialismus sprach. Diese Frage

ist einfach, aber klug gestellt. Sie setzt eine wichtige Erkenntnis

voraus: Nämlich die, dass „das Schreckliche“, die systematische

Vernichtung von mehr als sechs Millionen Menschen, nicht erst mit dem

Bau von Verbrennungsöfen oder an der Selektionsrampe von Auschwitz

begann. Sondern viel früher. Mit dieser Frage können wir an das Heute

anknüpfen: Wenn wir uns mit dem Wertewandel in der deutschen

Gesellschaft auseinandersetzen, der nach dem 30. Januar 1933 begann.

Warum empfanden es die meisten Deutschen als zunehmend normal, dass

Normen wie Solidarität, Gerechtigkeit und Mitleid für Juden nicht

mehr galten? Warum trugen sie die praktische Umsetzung der

nationalsozialistischen Rassepolitik so bereitwillig mit? Was diese

für einen Einzelnen bedeutete, davon können Überlebende wie Ernst

Grube aus persönlicher Erfahrung berichten: Darüber, was das

Nicht-Dazugehören-dürfen für Menschen bedeutet. Als Sohn einer

jüdischen Mutter wurde er beschimpft und angespuckt. Mit seinen sechs

Jahren konnte er nicht begreifen, warum. Für Grube, den die Nazis mit

Mutter und Geschwistern nach Theresienstadt deportierten, begann das

Schreckliche nicht erst im KZ, sondern mit der Erfahrung von

Ausgrenzung. Das kann jeder nachvollziehen: Ausgrenzung existiert, in

unterschiedlichen Varianten, überall auf der Welt und zu allen

Zeiten. Wer aus der Geschichte die richtigen Schlüsse zieht, kann die

Gegenwart meistern und Orientierung für die Zukunft gewinnen. Das

heißt nicht, dass die Geschichte sich wiederholen muss. Doch die

NS-Zeit bietet eine negative Folie, anhand der Jugendliche Wert von

Demokratie und solidarischem Miteinander ermessen können –

Errungenschaften, die ihnen vielleicht zu selbstverständlich

errscheinen. Beides ist auch heute Anfechtungen ausgesetzt: Menschen

urteilen pauschal über andere, sprechen ihnen ihre Individualität ab

und stempeln sie zu bloßen Angehörigen einer als negativ gezeichneten

Gruppe. Das erfordert Widerspruch: Eine Gesellschaft, die ausgrenzt,

schadet sich selbst. Wer stark ist in seiner Identität, bringt

Minderheiten Respekt entgegen. Wenn wir zulassen, dass sich unser

Wertesystem verschiebt, wenn es normal wird, dass wir anderen

Menschen Solidarität versagen, weil wir sie entmenschlicht haben,

werden wir selbst unmenschlich.

