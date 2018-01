Mitteldeutsche Zeitung: zu autonomem Fahren

Da die Abwägung Leben gegen Leben jedoch nicht in

eine Software eingebaut werden darf, hat das für eine Reihe von

Ethikern und Philosophen eine klare Konsequenz: Autonom fahrende

Autos dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn derartige

Gefahrensituationen ausgeschlossen sind, etwa durch eine strikte

Trennung der Verkehrswege. Eine weitere Gruppe von Ethikern sieht

zwar das Problem, mogelt sich aber durch. So hält es die von

Ex-Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eingesetzte

Ethikkommission zwar für möglich, nach der Zahl der möglichem Opfer

zu differenzieren. Ansonsten lehnt aber auch sie eine Aufrechnung von

Leben ab. Doch was soll der Autopilot tun, wenn keine Regeln

vorgegeben sind?

