Mittelbayerische Zeitung: Weniger wäre mehr: Leitartikel zum XXL-Bundestag von Reinhard Zweigler

Als Herzkammer der Demokratie wird der Deutsche

Bundestag gern bezeichnet. Vor allem in wohlfeilen Sonntagsreden. In

der tristen demokratischen Realität wächst dieses Herz von

Wahlperiode zu Wahlperiode bedenklich. Seit der Bundestagswahl 2017

zählt das Bundesparlament 709 Mitglieder. So viele wie noch in der

Geschichte der Bundesrepublik. Allerdings stößt dieses XXL-Parlament

damit auch immer mehr an seine Grenzen. Und dabei geht es weniger um

immer mehr Räume für die Volksvertreter und ihre zahlreichen

Mitarbeiter, sondern vor allem um das Funktionieren dieses

arbeitenden Gremiums. Auch für die oberste Volksvertretung scheint

gleichsam das Grundgesetz der Bürokratie zu gelten: je mehr

Abgeordnete es gibt, umso mehr werden Posten erfunden, damit jeder

und jede seine, ihre Wichtigkeit beweisen kann. Hinzu kommt, dass

vielköpfige Parlamente auch viel Geld kosten. Für die

Abgeordnetenbezüge, für – selbstverständlich steuerfreie –

Aufwandspauschalen, für die Pensionsvorsorge, für Büros, Mitarbeiter,

für eine riesige Verwaltung, wissenschaftliche Dienste, Ausschüsse

etc. Fast eine Milliarde Euro im Jahr überweist der Finanzminister

mittlerweile an die Parlamentskasse. Der Bundestag ist uns nicht nur

lieb, er ist auch sehr teuer. Je mehr Abgeordnete in ihn gewählt

werden, umso mehr muss der Steuerzahler berappen. Wobei es noch die

traumhafte Besonderheit gibt, dass die Abgeordneten des Deutschen

Bundestages jeweils selbst mehrheitlich über die Höhe ihrer Bezüge

entscheiden. Und weil Diätenerhöhung so ziemlich das Unpopulärste

ist, was der Bundestag beschließen kann, wird auch immer wieder

versucht, solche Entscheidungen möglichst unbemerkt durchzuschleusen.

Was natürlich gar nicht möglich ist. Um die eigentliche Kernfrage

jedoch, wie viele Abgeordnete braucht das deutsche Parlament für eine

effektive, bürgernahe Arbeit tatsächlich, drücken sich nicht nur

Politik, Parteien und Fraktionen, sondern auch die übrige

Gesellschaft herum. Seit Jahren. Dass der jetzige Mega-Bundestag von

der Anzahl der Mandatsträger her eigentlich zu groß ist, geben die

meisten Abgeordneten selbst zu. Allerdings fehlt den Fraktionen zu

einer notwendigen Reform des Wahlrechts offenbar der Mumm. Kein

Wunder, denn das würde für manche den Verlust des eigenen Mandats,

des Wahlkreises bedeuten. Und wer gibt den gut bezahlten, aber auch

extrem arbeitsaufwendigen Polit-Job schon gerne und noch dazu

freiwillig ab? Hintergrund der unaufhörlichen Vergrößerung des

Parlaments ist die Besonderheit des komplizierten deutschen

Wahlsystems, das eine Mischung aus direkter Wahl – der

Wahlkreisabgeordneten per Erststimme – sowie indirekter Wahl – über

die Landeslisten der Partei per Zweitstimme. Hat eine Partei, etwa

die CSU, mehr Direktmandate gewonnen, als ihr nach dem

Zweitstimmen-Ergebnis eigentlich zustehen, nennt man das

Überhangmandate. Für diese Mandate erhalten die anderen Fraktionen

wiederum sogenannte Ausgleichsmandate. Weil die CSU im Vorjahr in

Bayern sämtliche Direktmandate errang, erhielten die anderen

Fraktionen allein 15 Ausgleichsmandate. Vorschläge zu einer Reform

des Wahlrechts, die im Kern auf eine Verringerung der

Abgeordnetenzahl hinauslaufen müsste, gibt es viele. Der Königsweg,

den alle beschreiten könnten, wurde allerdings noch nicht gefunden.

Eine grundgesetzliche Begrenzung der Ausgleichsmandate und damit der

Gesamtzahl der Abgeordneten auf 630, wie sie der frühere

Bundestagspräsident Norbert Lammert wollte, würde vor allem die

kleineren Parteien benachteiligen. Eine Verringerung der derzeit 299

Wahlkreise auf etwa 250 würde am Widerstand in den Ländern und

Regionen scheitern. Ein Teufelskreis.

