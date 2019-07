Mittelbayerische Zeitung: Wie Salvini Italiens Krise ausnutzt Der Innenminister spielt mit denÄngsten der Italiener. Sie fühlen sich von der EU im Stich gelassen. Von Julius Müller-Meininigen

Viele Jahrzehnte lang war Italien das Land von

Don Camillo und Peppone. Der freundliche Antagonismus des

katholischen Pfarrers, also des sozial ausgerichteten Verfechters der

Christdemokratie, mit dem kommunistischen Bürgermeister ist längst

Geschichte. Er prägt aber unbewusst immer noch das Italienbild

außerhalb des Landes. Italien, nicht nur wunderschön und lecker,

sondern irgendwie nett und ein bisschen schrullig, dieses Bild hat

sich in den Stammhirnen festgesetzt. Der italienische Innenminister

Matteo Salvini hat Europa inzwischen endgültig aus diesem

Dolce-Vita-Schlummer erweckt. Der vierfache Ex-Premier Silvio

Berlusconi war dafür nur ein populistischer Vorbote. Berlusconi

sabotierte ganz offen den von ihm vertretenen Staat, das kam bei den

staatsskeptischen Italienern über Jahre hinweg gut an. Salvini hat

die Gangart verschärft. Er spielt virtuos mit den Ängsten der

Italiener, die in den vergangenen Jahren immer größer geworden sind.

Man kann den Kopf schütteln über den 45 Jahre alten Lega-Chef.

Salvinis Erfolg ist allerdings nur möglich, weil seine Landsleute

einen so desillusionierten Blick auf sich selbst haben. Dass ist der

Stoff für Salvinis Politik. Die meisten Italiener haben einen

katastrophalen Eindruck von der Lage ihrer Nation. Gewiss hat die

Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 tatsächlich einer ganzen Generation

den Boden unter den Füßen entzogen. Den teilweise berechtigten Frust

über die eigene Politiker-Kaste nutzte seit 2013 vor allem die

Fünf-Sterne-Bewegung um Beppe Grillo aus. Salvini hat die frühere

Lega Nord von einer sezessionistischen Kleinpartei in die derzeit

stärkste politische Kraft in Italien verwandelt. Laut Umfragen kann

die Lega derzeit Rekordwerte um 36 Prozent der Stimmen verbuchen.

Meinungsforscher stellen fest, dass knapp 60 Prozent aller Italiener

die Hafenblockaden für private Rettungsschiffe mit Migranten

unterstützen. Salvini besetzt inzwischen auch das Vakuum, das der

Zusammenbruch der Christdemokratie Anfang der 1990er Jahre und das

schleichende Ende Berlusconis im konservativen Spektrum hinterlassen

haben. Sein Rezept: Hemdsärmeligkeit, drastische Wortwahl, eine Prise

Mussolini-Rehabilitierung und vor allem klare Feindbilder. Die

Sündenböcke in Salvinis Italien sind mal EU-Politiker, mal

EU-Bürokraten, aber vor allem Migranten und ihre Helfer. Es ist ein

gängiger menschlicher Mechanismus, die Ursache von Krisen stets bei

anderen, aber nicht bei sich selbst zu suchen. Italien ist in dieser

Hinsicht ein Paradebeispiel. Sogar für frühere Anhänger der linken

Mitte ist es in Italien heute durchaus denkbar, der Lega ihre Stimme

zu geben. Die Diktion, Italien sei von den EU-Partnern im Stich

gelassen worden, verfängt auch deshalb, weil sie in Teilen zutrifft.

Als Mittelmeer-Land stand Italien den Flüchtlingsbewegungen lange

alleine gegenüber. So kommt es, dass die Lega ausgerechnet in den

einstigen Hochburgen der Toleranz Erfolg hat. Wo will Salvini hin?

Ganz gewiss zielt der Vize-Regierungschef auf das höchste Amt in der

Regierung, den Job des Ministerpräsidenten. Sein politisches Kapital

lässt sich auf die Wahlkampf-Formel „Zuerst die Italiener“

reduzieren. Von der Verteidigung der Grenzen, der Verteidigung

nationaler Interessen versprechen sich die Italiener Sicherheit. Dass

dabei die Wirklichkeit nur eine bedingte Rolle spielt, zeigt etwa die

sinkende Kriminalitätsrate in Italien. Viele Italiener sind dennoch

verunsichert. Trotz seiner Regierungsverantwortung gelingt es dem

Lega-Chef, sich als Anti-System-Kraft darzustellen. Salvini wird

Italien und Europa noch eine Weile beschäftigen. Irgendwann aber

kommen seine Parolen an ihre Grenzen, auch er wird zum Establishment.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell