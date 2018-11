Mitteldeutsche Zeitung:Ärztekammer Ministerium reagiert nur zögerlich auf Kritik an hohen Honoraren

Sachsen-Anhalts Ärztekammer zahlt ihrem

Führungspersonal trotz wiederholter massiver Kritik des

Rechnungshofes weiter großzügige Aufwandsentschädigungen. Das

berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Donnerstag-Ausgabe). Allein die Präsidentin hat Anspruch auf

jährlich 113 000 Euro. Die Summe ergibt sich aus einer

Aufwandspauschale und einer Entschädigung für Praxisausfall. Doch

nicht nur das: Nach Ende der Amtszeit fließen noch bis zu 180 000

Euro Übergangsgeld.

Dem Landesrechnungshof ist diese Regelung schon lange ein Dorn im

Auge. Er hatte die Summen in einem vertraulichen Prüfbericht

bereits 2016 kritisch hinterfragt und dem Sozialministerium als

zuständiger Aufsicht ein katastrophales Zeugnis ausgestellt. Die

Kritik blieb aber bisher ohne spürbare Konsequenzen.

Mittlerweile ist das Ministerium in einigen Punkten aktiv

geworden: Für die Pauschalentschädigung habe es von der Kammer „eine

klare und nachvollziehbare“ Grundlage gefordert und verlangt, die

Regeln zu überprüfen und – wenn nötig – zu überarbeiten. So solle

die Kammerversammlung 2019 eine neue Entschädigungsordnung

beschließen. „Diese ist dann rechtsaufsichtlich zu bewerten“, so das

Ministerium.

