Mitteldeutsche Zeitung: Finanzgeschäfte der Abwasserzweckverbände/ Banken geraten nach Millionenverlusten ins Visier

Halle. Im Skandal um Millionenbeträge, die

Abwasserzweckverbände in Sachsen-Anhalt in hochriskanten

Finanzgeschäften verzockt haben, rücken die Banken in den Fokus. Das

berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Montag-Ausgabe). Der Landesrechnungshof rät geschädigten Verbänden,

frühere Beratung der Banken genau auf Fehler zu überprüfen. In Bad

Dürrenberg (Saalekreis), wo ein Verband mit hochriskanten Zinswetten

bereits Verluste von elf Millionen Euro erlitt, erwägt der jetzige

Geschäftsführer schon juristische Schritte: „Wir werden unter anderem

die Rolle der Bank beim Abschluss der Derivate prüfen und regress-

sowie strafrechtliche Maßnahmen einleiten“, sagte Franz-Xaver Kunert

der MZ.

