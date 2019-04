Mitteldeutsche Zeitung: Geld für Strukturwandel/ Sachsen-Anhalt taucht in Liste der Bundesregierung kaum auf

Halle – In der Landesregierung Sachsen-Anhalts

wächst die Sorge, Sachsen-Anhalt könne bei der Bundesförderung von

Braunkohleregionen zu kurz kommen. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Anlass ist

ein Eckpunktepapier aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Peter

Altmaier (CDU). Laut Entwurf soll die Fördersumme von 40 Milliarden

Euro aufgeteilt werden: 14 Milliarden gehen an die Länder, 26

Milliarden Euro verteilt der Bund selbst in den Kohle-Regionen. Für

dieses Bundesprogramm benennt das Papier sogenannte

Leuchtturmprojekte. Sachsen-Anhalt taucht in dem Ministeriumsentwurf

kaum auf. Andere Braunkohleländer sind dagegen mit teuren

Großprojekte in Altmaiers Liste aufgeführt. In Nordrhein-Westfalen

etwa soll der Eisenbahnknoten Köln modernisiert werden, allein dafür

sind Milliardensummen im Gespräch.

Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe sieht dennoch

keinen Grund zur Sorge. Das Papier aus Berlin sei lediglich ein

Entwurf, betonte er. „Bis zum Ende der Woche werden wir ebenfalls

Leuchtturmprojekte melden. Wir liegen im Plan.“ Das

Bundeswirtschaftsministerium versichert, die Liste werde ergänzt:

„Alle Regionen werden angemessen vertreten sein.“ Gleichwohl gibt es

in Magdeburg die Sorge, dass Richtungsentscheidungen bereits gefallen

sind.

