Mitteldeutsche Zeitung: Kommunalpolitik Ex-Innen-Staatssekretär Gundlach in der Kritik

Der frühere Innen-Staatssekretär Ulf Gundlach (CDU)

steht in der Kritik, weil er als Rechtsanwalt im Auftrag von Kommunen

andere Kommunen verklagt. Das berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Wochenend-Ausgabe). Dabei geht es um

Umlagezahlungen an Landkreise oder Verbandsgemeinden. Als

Staatssekretär im Innenministerium war Gundlach für die Kommunen im

Land zuständig. Götz Ulrich (CDU), Landrat des Burgenlandkreises,

wirft dem Parteifreund fehlenden Anstand vor.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell