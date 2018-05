Mitteldeutsche Zeitung: Migration/Asylverfahren/Sachsen-Anhalt Immer mehr Asylbewerber bezichtigen sich schwerer Straftaten, um der Abschiebung zu entgehen

Halle. Immer mehr Asylbewerber beschuldigen sich

selbst schwerster Verbrechen, um einer Abschiebung zu entgehen. Einer

dieser Fälle beschäftigt derzeit die Staatsanwaltschaft in

Dessau-Roßlau. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche

Zeitung (Montagausgabe). Es geht um einen angeblichen Mord: Ein heute

22-Jähriger aus Afghanistan will in seiner Heimat einen Menschen

getötet haben. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet, mittlerweile aber vorläufig

eingestellt. Der Grund: Die Behörde sieht keine Möglichkeit, an

Beweise zu kommen. „Es gibt kein Rechtshilfeabkommen mit Afghanistan.

Wir haben deshalb keine Chance, an tatsächliche Anhaltspunkte für das

Vorliegen einer Straftat zu kommen“, sagte Behördensprecher Frank

Pieper der MZ. Ohne Leiche und ohne Zeugenaussagen müsse man den

Aktendeckel vorläufig schließen. Den Asylbewerber könnte das

schwebende Ermittlungsverfahren jedoch nun vor der Abschiebung

bewahren. In Afghanistan müssen Mörder und Terroristen mit der

Todesstrafe rechnen; die Bundesrepublik schiebt Verdächtige in solche

Länder grundsätzlich nicht ab.

