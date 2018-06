Mitteldeutsche Zeitung: Nach Fördermittelstopp Geld aus EU-Fonds fließt wieder

Der Fördermittelstopp für den Bau von

Hochwasserschutzanlagen in Sachsen-Anhalt ist aufgehoben. Ab sofort

darf das Umweltministerium wieder Geld aus dem EU-Fonds für

Regionalentwicklung bewilligen und auszahlen. Das sagte

Landesfinanzminister André Schröder (CDU) der in Halle erscheinenden

Mitteldeutschen Zeitung (Wochenend-Ausgabe). Entschieden hat das die

EU-Verwaltungsbehörde im Finanzministerium. Sie hob damit eine Sperre

auf, die sie im Februar nach einer Warnung aus Brüssel verhängt

hatte. Die EU-Warnung selbst ist hingegen weiterhin in Kraft. Ihre

Aufhebung sieht Schröder nur noch als Formalie an. Für

Hochwasserschutz freigegeben sind insgesamt 90 Millionen Euro. Von

einem Förderstopp betroffen war auch der Bereich Forschung und

Entwicklung. 200 Millionen Euro waren dort eingefroren, wie das

Finanzministerium der MZ bestätigt. Bislang war lediglich von 90

Millionen Euro die Rede. Die EU hatte gerügt, dass der

Wissenschafts-Staatssekretär an der Verteilung des Fördergelds

beteiligt war. Minister Armin Willingmann (SPD) änderte daraufhin

das Verfahren. Bereits am 9. Mai wurde das Forschungs-Geld

vollständig freigegeben.

