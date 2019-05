Mitteldeutsche Zeitung: Nahverkehr/Mitteldeutschland Leipzig plant das 365-Euro-Ticket

In die Debatte um die Nahverkehrspreise im Großraum

Halle/Leipzig kommt neue Bewegung. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Als erste

Stadt in der Region prüft Leipzig die Einführung eines Billig-Tickets

für Bus und Bahn. Die Stadt will durchrechnen, ob eine

365-Euro-Jahreskarte angeboten werden kann. Damit könnten Busse,

Straßen- und S-Bahnen im Leipziger Stadtgebiet für einen Euro am Tag

beliebig oft genutzt werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Bisher

kostet die günstigste Abokarte in Leipzig 53,90 Euro pro Monat, also

646,80 Euro im Jahr. Als Vorbild für das 365-Euro-Ticket gilt Wien.

In Österreichs Bundeshauptstadt gibt es das günstige Jahresticket

seit 2012 – mit wachsendem Erfolg.

Kritiker des Modells halten die Wiener Verhältnisse denn auch

nicht für ohne weiteres übertragbar. „Ich warne davor, ein

365-Euro-Ticket einzuführen und zu glauben, allein damit würde der

Nahverkehr besser“, sagte der Geschäftsführer des Mitteldeutschen

Verkehrsverbundes (MDV), Steffen Lehmann, der MZ. Wien habe vor

Einführung des Tickets mehr als 20 Jahre das Nahverkehrsangebot und

die Infrastruktur ausgebaut, das U-Bahn-, Tram- und Busnetz erweitert

und Takte verdichtet. „Ohne einen solchen Ausbau wäre das Ticket eine

Mogelpackung“, sagte Lehmann.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell