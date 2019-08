Mitteldeutsche Zeitung: Neues Betreuungsmodell/ Sachsen-Anhalt Eltern sparen, Kitas stöhnen

Eine als Entlastung der Eltern gedachte Neuregelung

bei der Kinderbetreuung setzt Krippen, Kindergärten und Schulhorte

unter Druck. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche

Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Seit Monatsbeginn haben Familien in

Sachsen-Anhalt das Recht, nur noch so viele Betreuungsstunden zu

buchen, wie sie wirklich brauchen. Nicht mehr zulässig ist die

Vorgabe bestimmter Stundenblöcke. Dadurch reduziert sich allerdings

auch das finanzierte Betreuungspersonal. Experten warnen vor

Engpässen. „Das wird allen noch schwer auf die Füße fallen“, urteilt

Frank Wolters von der Erziehergewerkschaft GEW.

Bislang war das Betreuungsangebot in vielen Kommunen zeitlich

unflexibel. In Kitas etwa war es weit verbreitet, Eltern zwischen

fünf, acht oder zehn Stunden Betreuung wählen zu lassen. Brauchten

Familien lediglich sechs Stunden, mussten sie dennoch acht buchen.

Die Kindereinrichtungen bekamen vom Jugendamt dann auch das Personal

für acht Stunden finanziert. Seit August ist das anders: Eltern

dürfen stundengenau auswählen. So hat es die CDU/SPD/Grünen-Koalition

ins Kinderförderungsgesetz (Kifög) geschrieben. Das Problem: Mit den

bezahlten, aber von einigen Eltern gar nicht genutzten

Betreuungsstunden konnten Kitas und Horte Personallücken stopfen,

etwa bei Krankheit, Schwangerschaft oder Fortbildungen von

Erzieherinnen.

