Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Parteien AfD-Petzportal ist illegal

Juristen halten das Internetportal zur Meldung

AfD-kritischer Lehrer in Sachsen-Anhalt für rechtswidrig. Das ergibt

ein Rechtsgutachten von Experten des Landtags. Laut der Analyse

verstößt die Verarbeitung sensibler Daten, die konkrete

Rückschlüsse auf die politische Meinung einzelner Lehrer zulasse,

wahrscheinlich gegen europäisches Datenschutzrecht. Das berichtet

die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstagausgabe).

Die EU stuft gerade solche Personendaten als besonders schützenswert

ein – sie sollen nur in Ausnahmefällen gesammelt werden. Die AfD

will aber genau das tun: Seit Anfang November sollen Schüler im Netz

melden, wenn Lehrer im Unterricht gegen das politische

Neutralitätsgebot verstoßen – darunter versteht die AfD-Fraktion vor

allem vermeintliche „Hetze“ gegen sich. Laut AfD missbrauchen

bundesweit zu viele Lehrer die Klassenzimmer, um „linke Ansichten als

unverhandelbar und allgemeingültig zu propagieren“, „konservativ und

patriotisch eingestellte Schüler fühlen sich dadurch verunsichert“.

Die AfD will Fälle, die aus ihrer Sicht kritisch sind, im Parlament

und mit Schulleitungen besprechen. Auch Dienstaufsichtsbeschwerden

sollen folgen. Laut AfD gingen in den ersten drei Wochen bereits 1

000 Meldungen auf dem Portal ein – allerdings nur 15 „ernst

gemeinte“, so AfD-Bildungspolitiker Hans-Thomas Tillschneider.

