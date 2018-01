Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik SPD-Landeschef Lischka droht mit Aus für „Kenia“-Koalition

Sachsen-Anhalts SPD-Chef Burkhard Lischka fordert

die Landes-CDU ultimativ zur Koalitionstreue auf. „Ich toleriere in

Zukunft keine Abweichungen mehr“, sagte er im Interview mit der in

Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe).

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) müsse den

CDU-Landtagsabgeordneten jetzt deutlich machen, dass man mit

Rechtspopulisten nicht gemeinsame Sache mache. „Herr Haseloff sollte

sich weniger im Klein-Klein verheddern“, forderte Lischka. Die AfD

hatte im Landtag für Anträge mehrfach mehr Stimmen erhalten als sie

selbst hat. Sollte die CDU Verabredungen nicht einhalten, könne die

Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen scheitern, warnte Lischka.

Der 52-Jährige kandidiert am Wochenende beim Landesparteitag in

Wernigerode ein zweites Mal als Landesvorsitzender. Gegenkandidaten

gibt es nicht.

