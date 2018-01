Neue Westfälische (Bielefeld): Klimaschutz Hasenfuß-Politik Carsten Heil

Was waren das noch für Zeiten. Dick eingemummelt

in einen roten Annorack begab sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in

die Arktis. Gemeinsam mit ihrem damaligen Umweltminister Sigmar

Gabriel wollte sie im Eis die Folgen des Klimawandels besichtigen.

Das solle keine Showveranstaltung sein, wie die Merkel-Mannschaft

betonte. Das war im Jahr 2007. Zehn Jahre später, vor wenigen Wochen

im Wahlkampf, legte die Kanzlerin das eindeutige Versprechen ab, sich

für die Klimaschutzziele einzusetzen. Jetzt, in den

Sondierungsgesprächen von Union und SPD, wird das Klimaschutzziel,

bis 2020 40 Prozent weniger Kohlendioxid zu produzieren als 1990,

kurzerhand gestrichen. So scheint es nach den Infos, die

durchsickern. Seit Jahren wehrt sich die Große Koalition mit

vereinten Kräften dagegen, die Kohleverstromung zurückzuführen.

Kohlemeiler sind zu einem großen Teil verantwortlich für die konstant

hohe Kohlendioxidproduktion in Deutschland. Schon in der vergangenen

Legislaturperiode hat Wirtschaftsminister Gabriel seine

Parteifreundin und Umweltministerin Barbara Hendricks beim

Kohleausstieg ausgebremst. Natürlich sind mit dem Thema

Wirtschaftsinteressen und Arbeitsplätze verbunden, und der Ausstieg

darf auch aus Gründen der Energiesicherheit nicht überstürzt werden.

Aber es war genug Zeit. Wenn eine neue GroKo auch bei allen weiteren

Themenfeldern Hasenfuß-Politik macht, ist es um die neue Regierung

schlecht bestellt.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell