Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt – Väter bleiben länger zuhause

Väter in Sachsen-Anhalt haben 2017 im Durchschnitt

länger Elternzeit genommen als Väter in vielen anderen

Bundesländern. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche

Zeitung (Montagausgabe) mit Verweis auf Daten des Statistischen

Bundesamtes. Ein frisch gebackener Papa blieb demnach hierzulande im

Durchschnitt 4,1 Monate mit dem Baby zu Hause. Zum Vergleich:

Bundesweit waren es nur 3,7 Monate. In den neuen Bundesländern liegt

Sachsen-Anhalt damit an der Spitze. Dass Männer nach der Geburt ihres

Kindes zu Hause bleiben, liegt im Trend: Sie stellten 2007 in

Sachsen-Anhalt noch 10,5 Prozent aller Anträge auf Elterngeld, 2017

waren es laut Landesverwaltungsamt bereits 24,5 Prozent. Viele Männer

nutzen die Auszeit vom Job, obwohl die Bruttogehälter in

Sachsen-Anhalt weiter zu den niedrigsten gehören. Nach Angaben des

Statistischen Bundesamtes hatten Väter im Vorjahr Anspruch auf

durchschnittlich 974 Euro Elterngeld im Monat, Frauen auf 672 Euro.

Im Bundesdurchschnitt lag der Anspruch bei 707 Euro für Mütter und

1.183 Euro für Väter. „Elternzeit muss sich ein Paar leisten können.

Meiner Ansicht nach ist es jungen Vätern aber wichtiger, Zeit mit dem

Nachwuchs zu verbringen“, sagte Sachsen-Anhalts Sozialministerin

Petra Grimm-Benne (SPD)der Zeitung.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell