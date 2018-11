Mitteldeutsche Zeitung: Soziales Im Land fehlen Pflegefamilien

Pflegefamilien werden in Sachsen-Anhalt zum knappen

Gut. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Freitagausgabe). Laut Landesverwaltungsamt meldeten die Jugendämter

im vergangenen Jahr einen Mehrbedarf von 173 Familien an – 70 Prozent

mehr als fünf Jahre zuvor. „Wir haben in fast allen Landkreisen eine

deutliche Unterversorgung“, sagt Birgit-Patricia Eilenberger. Sie

leitet das Fachzentrum für Pflegekinderwesen Sachsen-Anhalt, in dem

Pflegefamilien ausgebildet und beraten werden. Einen wichtigen Grund

für diesen Mehrbedarf sieht Eilenberger in der zunehmenden

Sensibilisierung der Jugendämter. „Es wird heute sehr viel genauer

hingeguckt, wenn das Kindeswohl in Gefahr ist.“

