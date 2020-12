Mitteldeutsche Zeitung zu Brandts Kniefall

Willy Brandts Kniefall in Warschau gehört zu den ikonischen Szenen des 20. Jahrhunderts. Die Macht solcher Bilder ist kaum zu ermessen. Die Schattenseite solcher Ikonen ist die Vereinfachung. Brandts nannte es im Nachhinein den Kniefall „am Abgrund der deutschen Geschichte“. Dieser Abgrund ist viel zu tief, um darin mit Hilfe eines Schlaglichts klar sehen zu können. 50 Jahre später ist da zum Beispiel diese Erkenntnis: Das Gedenken an die nichtjüdischen polnischen NS-Opfer ist in Deutschland nicht wirklich ausgeprägt.

