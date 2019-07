Mitteldeutsche Zeitung: zu Bremen

Anders als in Bremen hätte die SPD im Bund aktuell

keine Chance, als stärkste Kraft den Kanzler zu stellen. Sie müsste

sich auf das Risiko einlassen, zerrieben zu werden zwischen einem

grünen Regierungschef und einem weiter nach links tendierenden

Koalitionspartner. Es droht ein schmerzhafter Zangengriff, der in der

Rückschau noch das Elend der Sozialdemokraten in den Merkel-Jahren

wie ihr goldenes Zeitalter erscheinen lassen könnte. Nur wenn, wie in

Bremen, der Posten des Regierungschefs rausspringt für die SPD,

ergibt für sie ein Dreierbündnis mit Grünen und Linkspartei einen

Sinn. Für die CDU bedeutet Bremen ein Warnsignal. Die Union darf

nicht darauf vertrauen, dass Grüne, Linke und SPD nicht auch im Bund

zusammenfinden. Und sie kann nicht damit rechnen, allein mit der

überraschend schwachen FDP eine Koalition bilden zu können.

