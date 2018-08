Mitteldeutsche Zeitung: zu Chemnitz

Nach einer Nacht, über die ganz Deutschland

debattiert und die sogar die Kanzlerin verurteilte, lag es an

Landesinnenminister Roland Wöller (CDU), alle Hebel in Bewegung zu

setze und notfalls mit Verstärkung aus anderen Bundesländern die

Wiederholung zu verhindern. Wenn in der Nacht zu Dienstag 600

Polizisten 6 000 Rechten gegenüberstanden und so eine neue Eskalation

riskiert wurde, zeigt sich allein daran das Ausmaß des Versagens.

Nach dem Vorlauf wäre die Verhinderung von Straftaten Sache des

Ministerpräsidenten gewesen. Und obwohl Horst Seehofer nicht

dessen Vorgesetzter ist, hätte man sich vom Bundesminister für

Innere Sicherheit mehr erwartet, als nach zwei Tagen, nur nach

wachsender Kritik an seinem Schweigen schriftlich eine dürre

Erklärung abzugeben, in der er viel zu spät polizeiliche Hilfe

anbietet.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell